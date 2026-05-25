¿Ya no nos va a reemplazar la IA?: Microsoft y Uber comienzan a restringir su uso por costos elevados

Uber y Microsoft reducen uso de IA La amenaza distópica de ser “reemplazados” por la IA parece debilitarse después de que Microsoft y Uber cancelaran sus licencias internas de Claude Code; “es más caro que pagar empleados humanos”.

La empresa tecnológica Microsoft canceló sus licencias internas de Claude Code esta semana, de acuerdo con un reporte del medio digital The Verge, ya que la magnitud del uso de la herramienta de Inteligencia Artificial por parte de los empleados eleva los costos de la compañía, incluso superando salarios humanos.

Esta medida también ha sido tomada por Uber, pues la empresa de transporte ha agotado su presupuesto de IA para 2026, en tan sólo cuatro meses, debido al uso cada vez mayor de herramientas de programación.

Ambos casos ponen en duda las expectativas iniciales que se tuvieron sobre el “ahorro” que la inteligencia artificial podría aportar a las empresas, coincidiendo con la primera encíclica “Magnífica Humanitas” que el Papa Leon XIV emitió este lunes 25 de mayo, donde detalló su opinión respecto a la revolución tecnológica de la Inteligencia Artificial y su impacto en la dignidad humana.

La IA es “más cara” que empleadas y empleados humanos

A pesar de que Microsoft se mostró entusiasmada de implementar el acceso a Claude Code, promoviendo su adopción entre miles de desarrolladores, gerentes de proyectos y diseñadores, el crecimiento de la herramienta IA superó las expectativas iniciales de la compañía... de forma negativa.

De acuerdo con el medio The Verge, la empresa está reconsiderando su estrategia después de que reportes internos de Microsoft revelaran que el uso masivo de la IA podría elevar los costos empresariales por encima de salarios de empleadas y empleados humanos.

En respuesta a esta proyección, la gigangte tecnológica inició la cancelación de sus licencias directas de Claude Code, redirigiendo a sus ingenieros hacia el uso de sus propias herramientas, siendo GitHub Copilot CLI el protagonista inmediato.

Propiedad de Microsoft, esta empresa pasará a un modelo de facturación basado en el uso a partir del 1º de junio de 2026. Este prototipo ofrecerá “créditos de IA” que se irán consumiendo a medida que se vaya usando el modelo, es decir, si los desarrolladores usan de forma intensiva GitHub Copilot, los créditos se agotarán rápidamente y el sistema se detendrá a no ser que se realice un pago extra para poder seguir trabajando con el apoyo de la herramienta.

La Inteligencia Artificial enfrenta dos panoramas de solución ante costos elevados

El Director de Tecnología de Uber, Praveen Neppalli Naga, reveló que la empresa de transporte agotó en cuatro meses el presupuesto estimado para la herramienta de Inteligencia Artificial, cuya proyección inicial estaba programada para durar todo el 2026.

A su vez, los gastos totales de investigación y desarrollo (I+D) de Uber aumentaron un 9% interanual en 2025, alcanzando los 3.400 millones de dólares; según el reporte, la IA fue un factor clave en el incremento de los costos, lo que ocasionó que la compañía también desistiera de sus licencias de Claude Code.

La situación coloca a empresas como OpenAI, Anthropic y Google en un dilema, ya que sus valoraciones serán afectadas sin los ingresos de las empresas que recortan el uso de la IA para proteger sus presupuestos.

En este caso, las líderes en Inteligencia Artificial enfrentan dos panoramas: aceptar el recorte que sus clientes realizan tras los costos altos de las herramientas, o bajar precios para mantener activas las licencias solicitadas; en el segundo caso, las empresas tecnológicas tendrán que absorber pérdidas operativas importantes que podría ser perjudiciales para su rentabilidad.