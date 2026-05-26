Trump recibe en la Casa Blanca a Flavio Bolsonaro para apoyar a su candidatura presidencial

Trump recibe a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca para respaldar su candidatura (@FlavioBolsonaro)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al senador brasileño, Flavio Bolsonaro para respaldar su candidatura presidencial, esto tan solo tres semanas después de haberse reunido con el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien actulamente está en tratamiento por cáncer de piel.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se ve de píe junto al republicano, sentado en el escritorio del Despacho Oval.

Flavio Bolsonaro viajó el domingo por la noche a EU en busca de un hueco en la agenda de Trump para una reunión que no había sido confirmada oficialmente por la Casa Blanca.

El senador derechista buscaba con esta reunión un impulso a su candidatura después de la filtración que lo vincula con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por sospechas de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia del país, algo que ha afectado en su apoyo en las encuestas.

La familia Bolsonaro comparte una cierta afinidad ideológica con el mandatario estadounidense, quién intentó influir de forma infructuosa en el proceso judicial por golpismo contra Jair Bolsonaro.

Trump impuso altos aranceles sobre las importaciones brasileñas y sanciones contra el magistrado de la Corte Suprema encargado del caso contra el exmandatario, pero luego dio marcha atrás tras una negociación con la Administración de Lula da Silva.

El viaje de Flavio Bolsonaro llega después de que Lula se reuniera con el republicano en la Casa Blanca el pasado 7 de mayo, unh encuentro que ambos líderes consideraron positivo.

En audios filtrados a la prensa sobre el caso de Vorcaro, el senador llama “hermano” al banquero encarcelado y le pide una suma millonaria para financiar una película sobre su padre.

El candidato brasileño ha reconocido el vínculo con Vorcaro, pero ha negado que haya nada irregular en la financiación al tratarse de “dinero privado”.

Las revelaciones han provocado un retroceso de Bolsonaro en las encuestas electorales, que ahora lo sitúan varios puntos por detrás de Lula da Silva después de haberlos colocado anteriormente en empate técnico. (Con información de EFE)