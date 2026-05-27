¿Quién es Anna Paulina Luna? La congresista de Trump presume fotos con su rifle

Anna Paulina Luna Aparece la representante del 13.° Distrito de Florida en el Congreso, portando armas de fuego presuntamente durante su formación en la Guardia Aérea en Oregón. (Cortesía de Anna Paulina Luna/Facebook Oficial)

Una foto de la congresista Anna Paulina Luna está causando revuelo en redes sociales y diversos medios de comunicación. En su cuenta oficial de X (antes Twitter), circula una publicación donde se le puede ver portando dos armas de fuego.

En la pequeña descripción de la imagen, Luna comenta: “Estar destinada en el noroeste del Pacífico tenía algunas ventajas y NO, no se trata de IA”.

Esta imagen ha causado tal revuelo entre sus seguidores que algunos de ellos la compararon con el personaje de Lara Croft, una heroína de videojuegos. Todo apunta a que esa fotografía fue tomada durante su formación en la Guardia Aérea en Oregón.

¿Cuál es la historia de Anna Paulina Luna?

La congresista por el estado de Florida y aliada de Donald Trump es una exmodelo que a la corta edad de 19 años se enlistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), donde se especializó en la gestión de aeródromos hasta 2014. Al término de su estancia, se unió a la Guardia Nacional Aérea de Oregón. También es licenciada en Biología por la Universidad del Oeste de Florida.

Actualmente, se encuentra en su segundo periodo como representante del 13.° Distrito de Florida en el Congreso.

Luna tiene una postura dura contra la migración.

Cabe resaltar que la congresista fue la primera mujer con raíces mexicanas en ser parte de los representantes de Florida ante la Cámara de Estados Unidos, demostrando su defensa de la portación de armas y manteniendo una postura estricta en temas de aborto y migración ilegal.