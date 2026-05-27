¿Se adelanta El Niño? El hallazgo de la NASA en el océano Pacífico sobre el fenómeno climático La NASA pronostica que el fenómeno climático “El Niño” podría aparecer a finales de año (Pexels)

Últimos datos recabados por científicos de la NASA indican que existen probabilidades de que el fenómeno climático de El Niño se manifieste a finales de 2026.

A partir de datos sobre el nivel del mar obtenidos por un satélite lanzado por la NASA, se ha mostrado que una masa de agua cálida de cientos de kilómetros de ancho ha llegado al océano Pacífico, lo que es un indicador de cuándo podría llegar El Niño.

¿Se adelanta El Niño? Lo que dijo la NASA

De acuerdo con la información publicada por la NASA, en este 2026, el fenómeno climático El Niño podría llegar a finales de este año.

Sin embargo, los efectos más críticos de este fenómeno climático suelen manifestarse normalmente entre noviembre y enero, por lo que, de cumplirse las predicciones de la NASA, El Niño no se adelantará.

Los datos que ha recabado la NASA para determinar que El Niño ocurrirá a finales de 2026 son que se detectó a finales de enero una pequeña onda Kelvin alrededor de Micronesia, la cual se disipó en febrero, además de una nueva a principios de marzo, que luego se desplazó hacia el este.

Por otra parte, a mediados de mayo, el nivel del mar alrededor de Perú era más de 15 centímetros superior al promedio a largo plazo.

¿Qué es El Niño?

El Niño es un fenómeno climático que se genera a partir del cambio de temperatura de la superficie del mar en el Pacífico central y oriental, el cual afecta los patrones de circulación atmosférica, modificando la corriente en chorro, lo que influye en la trayectoria de las tormentas.

¿Cuáles son los efectos que tendrá El Niño, según la NASA?

De acuerdo con la NASA, el fenómeno climático de El Niño puede provocar fuertes lluvias y nevadas en algunas zonas, además de calor y sequías inusuales en otras.

Por otra parte, la NASA señaló que la magnitud de los efectos que provoca El Niño dependerá de la intensidad del fenómeno climático.