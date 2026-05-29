Te lo digo Guatemala… para que entiendas México: Trump planea pinza con narcos mexicanos en la mira según el NYT

Coalición Anticarteles de las Américas. Guatemala se sumaría a la estrategia militar impulsada por Donald Trump contra el narcotráfico en América Latina.

El país de la eterna primavera ha aceptado permitir operaciones militares conjuntas con Estados Unidos dentro de su territorio en una junta para combatir el narcotráfico, como parte de la estrategia impulsada por el gobierno republicano de Donald Trump en América Latina.

De acuerdo con información publicada por el New York Times, se sabe que el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo habría dado luz verde al secretario de defensa estadounidense, Pete Hegseth, de realizar operaciones militares en el país lo más pronto posible.

Es entonces como Guatemala se convertiría en el segundo país de la región en permitir operaciones militares de los vecinos del norte contra grupos criminales dentro de sus fronteras, después de Ecuador.

Coalición Anticarteles de las Américas: el as bajo la manga de Trump

Según el reportaje, la administración de Trump busca ampliar su presencia militar a través de esta coalición, con la cooperación de 20 países. La estrategia tendría como objetivo principal presionar a México para que acepte acciones militares conjuntas contra el narcotráfico.

Es importante recordar que en múltiples ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado categóricamente las solicitudes por parte de Estados Unidos para ingresar tropas y drones de ataque a territorio mexicano.

De igual forma, esta estrategia también tendría como objetivo presionar a Honduras para ceder al despliegue militar estadounidense en el país.

El despliegue militar trumpista en América Latina parece inminente

A pesar de los cuestionamientos sobre la viabilidad y legalidad de estas operaciones, la expansión militar de la Unión Americana no tiene intenciones de detenerse.

Desde el 2025, la administración de Donald Trump ha endurecido significativamente sus operaciones en aguas del Caribe y Pacifico. De acuerdo con cifras del NYT, estas acciones han dejado al menos 194 personas muertas en 58 operativos.