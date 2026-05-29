Francia abandona el Miss Universo 2026: ¿Qué está pasando en el certamen de belleza?

Tensiones entre Miss Francia y Miss Universo. La organización francesa señaló que los valores de Miss Universo 2026 no coinciden con la identidad histórica de su franquicia.

Los concursos de belleza vuelven a ponerse en el centro de la conversación tras el anuncio de que Miss Francia no participará en la edición 75 del concurso Miss Universo 2026.

A través de un comunicado, la franquicia de Miss Francia señaló que tuvo que tomar esta decisión debido a diferencias de “valores y objetivos” con la organización Miss Universo.

Comunicado emitido por Miss Francia. Fréderic Gilbert, presidente de la organización, señaló que su prioridad es que Miss Francia continue siendo fiel a sus valores.

COMUNICADO DE PRENSA

“París, 28 de mayo de 2026

MISS FRANCE COMPANY SUSPENDE SU PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN INTERNACIONAL MISS UNIVERSO PARA LA EDICIÓN 2026

La compañía Miss France anuncia su decisión de no participar en la edición 2026 del concurso Miss Universo.

Esta decisión refleja el deseo de mantenerse fiel a la identidad, los compromisos y los valores del certamen Miss France, los cuales, en esta etapa, ya no están alineados con la reciente evolución y dirección de la competencia internacional, particularmente tras los numerosos problemas registrados durante la edición 2025.

Esta decisión aplica únicamente para la próxima edición. La compañía Miss France continuará siguiendo de cerca los futuros desarrollos de la competencia y espera volver a participar en un futuro cercano.

La participación en Miss Universo siempre ha representado un momento significativo y una maravillosa oportunidad para mostrar a Francia en el escenario internacional. Sin embargo, nuestra responsabilidad es garantizar lealtad e integridad hacia nuestros valores y la identidad del certamen Miss France. La decisión tomada hoy está en línea con este compromiso. Seguiremos atentos a los futuros desarrollos.

Frédéric Gilbert, presidente de la compañía Miss France.”

Miss Universo responde ante la salida de Miss Francia

Después de que se diera a conocer la postura del certamen francés, no paso mucho tiempo para que el comité de Miss Universo también extendiera un comunicado hablando al respecto.

“La Organización Miss Universo anuncia una nueva dirección para Miss Universo Francia

La Organización Miss Universo anuncia un importante nuevo capítulo respecto al futuro desarrollo y promoción de Miss Universo Francia.

Tras una evaluación interna relacionada con la visión a largo plazo, el posicionamiento y el crecimiento continuo de la marca Miss Universo dentro del mercado francés, la Organización ha decidido adoptar una nueva estructura operativa para el territorio de cara al futuro.

Como parte de la evolución global continua de la Organización, Miss Universo mantiene su compromiso de garantizar que cada plataforma nacional refleje los estándares internacionales, el profesionalismo, el prestigio y la visión asociados con la marca Miss Universo en todo el mundo.

A partir del ciclo 2026, la Organización Miss Universo organizará y promoverá directamente Miss Universo Francia. Esta nueva etapa representa una emocionante oportunidad para fortalecer aún más la visibilidad, el desarrollo y la alineación internacional de la plataforma en Francia, al tiempo que continúa impulsando y mostrando a la próxima generación de mujeres francesas en el escenario global.

La Organización espera trabajar de cerca con socios, audiencias, concursantes y partes interesadas en Francia para seguir construyendo un futuro sólido, dinámico y reconocido internacionalmente para Miss Universo Francia.

La Organización Miss Universo mantiene su firme compromiso de presentar a una representante que encarne la excelencia, la diversidad, el propósito y el impacto global que definen a la plataforma Miss Universo.”

¿Qué pudo definir la decisión de Miss Francia?

La organización tomó esta decisión después de la polémica que sacudió la edición previa, en medio de preocupaciones continuas sobre la transparencia del proceso, la administración interna del certamen y los escándalos que han rodeado a la entidad internacional.

Particularmente relevante fue el caso de Fátima Bosch, ganadora mexicana de Miss Universe 2025, cuya coronación generó fuertes críticas, renuncias de jueces y acusaciones públicas de resultados premeditados.