EU está listo para retomar ataques contra Irán si es necesario, advierte el Pentágono

Irán advierte que el estrecho de Ormuz sigue bajo su control y no prmitirá injerencia militar extranjera (rtve.es)

Tensión entre EU e Irán — El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este sábado que el presidente Donald Trump “es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán”, después de que el dirigente mantuviera en la Casa Blanca una reunión con su equipo de seguridad para tomar una “decisión final” sobre la guerra que concluyó sin acuerdo, pero advirtió que de ser necesario, EU está listo para retomar los ataques si es necesario. “Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Trump esta mañana, y quiso que reiterara lo paciente que es”, dijo Hegseth durante su intervención en el Diálogo Shangri-La de Singapur, el foro de Seguridad anual más importante de Asia.

“Cualquier acuerdo va a ser un gran acuerdo, y él es paciente en su búsqueda”, añadió el jefe del Pentágono, quien reiteró que EU está en un “buen lugar” y que tiene munición para continuar el conflicto.

“Tenemos reservas (de armas) más que suficiente” para retomar una ofensiva si es necesario, aseguró Hegseth.

Las palabras de Hegseth fueron precedidas por una reunión en la sala de crisis de la Casa Blanca que duró cerca de dos horas, pero el presidente no llegó a ninguna decisión sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra, explicó a “The New York Times” un alto cargo de la Administración que habló bajo condición de anonimato.

El gobierno estadounidense cree estar cerca de un trato, pero aún quedan ciertos asuntos por debatir, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes, agrega el periódico.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EU (EFE)

En Singapur, al ser interrogado sobre la suspensión temporal de un gran acuerdo de venta de armas a Taiwán, en el contexto del conflicto en Oriente Medio, Hegseth aseguró que es una decisión en manos de Trump. “Cualquier decisión sobre la futura venta de armas a Taiwán es del presidente, depende de él, y, tras haber estado en las reuniones en Pekín, puedo decir que no habido ningún cambio en el estatus”, dijo Hegseth.

IRÁN

Por su parte, desde Teherán, las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra bajo el “control total” de la República Islámica y advirtieron de que cualquier intento de injerencia militar en esa vía marítima será respondido.

“La gestión del estrecho de Ormuz por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán se ejerce con plena autoridad”, aseveró el Cuartel General Central Jatam al-Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El Cuartel enfatizó que “todos los buques, embarcaciones comerciales y petroleros están obligados a transitar únicamente por las rutas designadas y a obtener autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria”.

Asimismo, alertó de que el incumplimiento de estas normas podría poner en “grave riesgo” la seguridad de la navegación de los buques que atraviesen la zona.

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