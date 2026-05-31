Colombia vota si confía de nuevo en otro presidente izquierdista o gira a la derecha

Elecciones en Colombia El presidente de Colombia Gustavo Petro vota este domingo en Bogotá (Mauricio Duenas Castaneda/EFE)

Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron este domingo con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro.

Las encuestas de intención de voto dan como favorito al senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro. En segundo lugar, pero con un apoyo claramente ascendente se encuentra el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien espera a repetir en el segundo país más poblado de Sudamérica el experimento de Nayib Bukele en El Salvador, de guerra sin cuartel contra el crimen organizado.

El auge del candidato ultranacionalista, admirador de Donald Trump, ha dejado en tercer lugar en las encuestas al uribismo, liderado por la senadora Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

Petro, el ex guerrillero convertido en el primer presidente izquierdista de la historia de Colombia invitó a todos los colombianos a votar porque, según dijo, en estas elecciones se trata de “determinar para dónde va Colombia”.

“Se define el destino de cada uno, de sus familias y de su país, y es el destino en el corto plazo, en los cuatro años que están por venir, y eso amerita no solo la reflexión sino la decisión de votar”, manifestó el presidente.

Los colombianos podrán escoger entre once candidaturas para elegir al sucesor de Petro para el periodo 2026-2030, que se iniciará el próximo 7 de agosto.

Sin embargo, las encuestas indican que ninguno alcanzará la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, por lo cual es muy probable que las urnas confirmen la necesidad de una segunda ronda el próximo 21 de junio entre los dos con mayor votación.

“Ganaré en primera vuelta”: Cepeda

Elecciones en Colombia El candidato oficialista, Iván Cepeda (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

Pese a las encuestas, el candidato oficialista Cepeda se mostró convencido de que ganará este domingo, sin necesidad de segunda vuelta, y que, tras asumir como segundo presidente izquierdista de Colombia, convocar “de inmediato, desde el primer día de mi elección” conversaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero lo hará con el propósito claro de llegar a un acuerdo, no de seguir en “diálogos eternos”.

“Vamos de entrada a buscar que el diálogo que lleva ya 30 años con el Ejército de Liberación Nacional fructifique” porque no se trata solo de conversar sino que “aquí tiene que haber hechos”.

A quienes temen su llegada a la Presidencia, Cepeda recordó que cuando Petro ganó “se hacían toda clase de vaticinios apocalípticos y cuatro años después tenemos una economía estable, en crecimiento, un país que tiene un sistema democrático no exento de problemas , pero que ha sido respetado en sus instituciones”.

“El Tigre” bukelista

Elecciones en Colombia El candidato ultranacionalista Abelardo de la Espriella vota en Barranquilla rodeado de una multitud (Ernesto Guzmán/EFE)

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, votó en Barranquilla rodeado de una nube de guardaespaldas y seguidores que coreaban “sí se puede, sí se puede”, y antes de depositar su papeleta levantó los puños en señal de fuerza.

El candidato, a quien sus seguidores llaman ‘el Tigre’, mostró brevemente a los medios el tarjetón marcado a favor de su propia candidatura y realizó su característico saludo militar “firmes por la patria”, con los dedos en la sien derecha, antes de abandonar el puesto de votación entre aplausos y muestras de apoyo.

“Hoy se define la libertad, la democracia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta”, expresó el candidato a medios locales después de votar.

La discípula de Uribe quiere ser la primera mujer presidenta

Elecciones en Colombia Paloma Valencia junto a su padrino ideológico, el expresidente Álvaro Uribe

La candidata Paloma Valencia pidió a los colombianos elegir por primera vez a una mujer presidenta, al acompañar al exmandatario Álvaro Uribe a ejercer su derecho al voto en Rionegro, a pocos kilómetros de Medellín.

“Quiero invitar a Colombia a elegir a la primera mujer. Es nuestro momento”, afirmó. “Va a ser un gobierno que tenga como prioridad a la mujer”, manifestó Valencia, quien sostuvo además que Colombia puede recuperar la seguridad y superar los problemas que afectan al país.

80 municipios en alerta máxima

Colombia llegó a las elecciones presidenciales de este domingo con 80 municipios en riesgo máximo por presiones de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, advirtió la defensora del pueblo, Iris Marín, quien llamó a la ciudadanía a votar libremente y a confiar en las instituciones electorales.

“Hay varios municipios del país, 80 en un nivel máximo de alerta. En total, con los dos primeros niveles máximos de riesgo, tenemos alrededor de 276 municipios”, afirmó Marín tras la apertura de la jornada electoral.

La defensora explicó que muchas de las presiones ejercidas por grupos armados y organizaciones criminales durante la campaña “se han consumado”, aunque destacó que hasta el momento la jornada transcurre sin alteraciones graves del orden público.

“Es importante saber que el día de hoy, hasta el momento, no se ha trasladado ninguna mesa de votación por razones de orden público”, señaló.