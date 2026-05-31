Petro no acepta la victoria del candidato ultra en la primera vuelta de las presidenciales en Colombia

Elecciones en Colombia Seguidores del candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, celebran su victoria en la primera vuelta como el candidato más votado (ERNESTO GUZMAN JR/EFE)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que este domingo dieron como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos, una maniobra temeraria que dispara la tensión en un país, que arrastra desde hace décadas la violencia política.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

“Los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, ha comentado, en referencia al escrutinio definitivo, que comenzará el lunes y puede demorar varios días.

El uribismo reconoce su derrota y apoya al ultra

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), fundador del partido Centro Democrático que avaló la aspiración de Paloma Valencia a la Presidencia, reconoció este domingo la derrota de su candidata y pidió a sus seguidores apoyar en segunda vuelta al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

“Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mi responsabilidad. Ganó el Dr. Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia”, dijo el exmandatario en un mensaje en X.

Uribe también afirmó que “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo”, haciendo referencia al presidente Gustavo Petro y al candidato de la izquierda Iván Cepeda, que este domingo fue el segundo más votado tras De la Espriella.

La candidata uribista también anunció su apoyo al candidato ultraderechista “a título personal”, momentos antes.

A falta de que lo anuncien las encuestas y lo confirmen las urnas el 21 de junio, en la segunda vuelta, los votos sumados de De la Espriella y de Valencia anuncian una mayoría holgada para que Colombia pase de su primer presidente izquierdista al primer presidente ultraderechista de su historia.