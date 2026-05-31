Israel toma castillo estratégico en Líbano 26 años después y prosigue su invasión terrestre

Invasión israelí La bandera de Israel ondea de nuevo en el castillo de Beaufort, sur de Líbano, de donde se retiraron las tropas israelíes en el año 2000

El golpe anímico para la sociedad libanesa ha sido brutal. Después de 26 años, las tropas invasoras israelíes volvieron a tomar el estratégico castillo de Beaufort, mientras los tanques y las tropas del Estado judío prosiguen imparables su avance hacia el interior del País del Cedro.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que la ocupación del castillo de Beaufort, posición estratégica en el sur del Líbano tomada la pasada noche por el Ejército israelí, es un “hito crucial” y un “cambio radical en la política” que Israel lleva a cabo en el país vecino.

“Esta noche, nuestros heroicos combatientes capturaron el puesto de avanzada de Beaufort. Allí izaron con orgullo la bandera del Estado de Israel”, dijo el primer ministro, y agregó que ahora los israelíes regresan allí “más fuertes que nunca”.

Israel tomó el castillo de Beaufort, próximo a la ciudad de Nabatieh, durante la invasión del Líbano de 1982, y lo retuvo hasta el año 2000, cuando se retiró del sur libanés.

“Hemos superado la barrera del miedo y estamos tomando la iniciativa”, añadió Netanyahu en un videomensaje difundido por su oficina, en el que informó de que tras la ocupación de Beaufort ha dado instrucciones de “consolidar y extender” el control israelí “sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hizbulá”, sin dar detalles de esos sitios.

3,412 muertos desde el 2 de marzo

El número total de muertos en el Líbano subió este domingo a 3,412 desde que comenzó la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo. La cifra de heridos asciende a 10,269, según indicó dicho organismo en un comunicado recogido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

Pero, para Netanyahu, los más de 3 mil muertos no eran civiles libaneses, sino “terroristas de Hezbolá”.

“Esto representa más de lo que eliminamos durante la segunda guerra del Líbano”, añadió sobre la contienda entre Israel y Hizbulá de 2006, cuando en poco más de un mes murieron algo más de 1,000 libaneses.

Las fuerzas armadas informaron este domingo que pretenden alcanzar el control de la zona del río Saluki, situado al norte de la ciudad costera de Tiro, cuyos ciudadanos fueron desplazados forzosamente por Israel y está siendo atacada desde hace días.

Mientras tanto, Israel lanzó más de cuatro oleadas de ataques aéreos consecutivos contra la histórica ciudad costera de Tiro (en el sur del Líbano), dirigidos específicamente al barrio de Al Raml, en el que resultaron afectadas zonas residenciales, infraestructuras, comercios, redes eléctricas y carreteras, indicó ANN.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, acusó el sábado a Israel de aplicar una política de “devastación total”.

Reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este lunes una sesión de emergencia por el aumento de la ofensiva israelí en el Líbano, tras solicitarlo Francia.

La sesión fue solicitada de urgencia, luego de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtiera este domingo que “nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano”.

“Nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano. Francia mantendrá su apoyo a las autoridades libanesas en sus esfuerzos por restablecer la soberanía del Estado y la integridad territorial del país”, dijo Macron en un mensaje en X.

Lo hizo tras hablar por teléfono con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán; el sultán de Omán, Haitham bin Tariq; el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, y el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Condenas de Egipto y Jordania

Los gobiernos de Egipto y Jordania (que mantienen relaciones diplomáticas con Israel) condenaron la nueva escalada militar israelí contra el sur del Líbano y la calificaron de “una flagrante violación de la soberanía libanesa”, en sendos comunicados de los ministerios de Exteriores de ambos países.

“Egipto condena en los términos más enérgicos la escalada militar israelí contra el Líbano y la continua y brutal agresión, plasmada en la expansión de la incursión terrestre en el sur del Líbano”, indicó la nota egipcia, que advirtió de que “revela intenciones premeditadas de Israel de imponer una nueva realidad militar y sobre el terreno”.

En la misma línea, Jordania afirmó que la “expansión de la incursión terrestre israelí en el sur del Líbano y los ataques contra civiles” constituyen “una flagrante infracción del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, y una peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región”.

Hezbolá no se da por enterado

Pese a la destrucción israelí y la presión del gobierno libanés, Hezbolá se niega a entregar las armas al Ejército libanés, porque considera que este no tiene poder ni interés en enfrentarse al Estado judío.