Ultraderechista gana la primera vuelta en Colombia y luchará por la presidencia contra el candidato de Petro

Elecciones en Colombia Aberlardo de la Espriella, candidato de la ultraderecha, gana la primera vuelta de las elecciones y lucha por la Presidencia contra el izquierdista Iván Cepeda

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella ganó las elecciones en Colombia, pero sin la mayoría suficiente, por lo que disputará la Presidencia al izquierdista Iván Cepeda, del partido del presidente Gustavo Petro, pese a que partía como claro favorito en las encuestas, pero se fue desinflando en la recta final.

Con el 92.85% de las mesas contabilizadas, De la Espriella sacó 9,515,558 votos (43.63%) y Cepeda, 8,977,429 (41.17%). Además de lograr, contra todo pronóstico la victoria en primera vuelta, el candidato que pasó la campaña haciendo el saludo militar y prometiendo armar a la población contra el crimen organizado, está en condiciones de convertirse en el primer presidente ultraderechista del segundo país más poblado de Sudamérica, sumando a Colombia a la ola populista de extrema derecha que está ganando en las urnas con un discurso antidemocrático.

Fin del uribismo

El tercer puesto es para la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, que logró apenas 1,492,468 de votos (6.84%), un porcentaje muy inferior al que le daban las encuestas de intención de voto, e incluso menor a los 3.2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.