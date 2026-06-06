León XIV pide a jóvenes en España sean “la chispa de una humanidad nueva”

Los reyes de España ofrecieron una recepción al papa León XIV en el Palacio Real este sábado, en Madrid (EFE)

Peregrinar del Papa — “La misión que les confío es precisamente ésta: que sean humanos. Sí, ¡sean humanos!: hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias, sino rostros fiables”, fue el mensaje que les dejó este sábado el papa León XIV a los más de 500,000 jóvenes españoles que lo acompañaron en su visita a Madrid, donde les instó a que sean la chispa de la humanidad nueva ante “el vacío de la indiferencia y del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira”.

Durante la vigilia en la Plaza de Lima de Madrid, en el primer día de su visita a esta nación, el Pontífice les invitó a buscar la verdad que permanece frente a las “mentiras” que se encuentran en las redes y a “dar una nueva dirección a la sociedad”.

El Santo padre también les pidió que sean “personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella, como del pan de cada día”. “Personas que desean una vida honesta y recta, porque gustosamente hacen a los demás lo que querrían que los demás hicieran con ellas. Sed humanos como lo es Cristo”, añadió el pontífice, que les instó también a que sean “misioneros del Evangelio ante las pobrezas materiales y espirituales de nuestro tiempo, sabiendo bien que nuestra fe es un estilo de vida que se cumple en la caridad”.

Sin desviarse del mensaje dirigido a la juventud española, León XIV exclamó: “Ustedes pueden cambiar la Historia, háganlo con el amor”.

El Obispo de Roma llegó a este encuentro en papamóvil a la Plaza de Lima tras un baño de masas entre los más de 500,000 jóvenes que llenaban la zona adyacente al estadio Santiago Bernabéu y después subió al palco preparado para el acto, acompañado por 30 chicos y chicas, y se sentó rodeado de ellos en una esquina del escenario.

Un evento en el que pudo asistir a una representación del musical Godspell, del actor español Antonio Banderas, antes de comenzar el diálogo con los jóvenes.

“Gracias por compartir la fe con toda Madrid y toda España”, exclamó antes de responder a sus preguntas.

Los jóvenes, entre ellos una peruana, le preguntaron por cuáles son los santos que le han marcado en su vida: el Papa citó a Juan Crisóstomo, el español Tomás de Villanueva -un agustino que fue llamado a convertirse en pastor- y Toribio de Mogrovejo, también español.

Y sobre sus años como misionero en Perú recordó “sobre todo el testimonio de fe de la gente, marcada por muchas dificultades, pero llena de esperanza”.

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