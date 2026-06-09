EU ataca a Irán en represalia tras derribar un helicóptero en Ormuz

Propaganda política contra Estados Unidos e Israel (WAEL HAMZEH/EFE)

Tras el derribo de un helicópetero en el estrecho de Ormuz supuestamente por Irán, Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra suelo iraní en represalia de este incidente, donde dos soldados estadounidenses se encontraban a bordo.

“Las fuerzas del Comando Central de EU (Centcom) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán” a las 17:00 hora local de Washington “en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército de estadounidense”, indicó Centcom en un comunicado.

Asimismo, agregó que “la misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní”, pero no detalló cuáles fueron los objetivos atacados.

El presidente Donald Trump ya había advertido que habría represalia por el ataque.

“Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz”, indicó el republicano en su red, Truth Social

“Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, añadió.

El helicóptero, atacado supuestamente por Teherán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas de EU.

Estos ataques contra suelo iraní dañaron una torre de telecomunicaciones y dos depósitos de agua en la ciudad portuaria de Sirik.

El tránsito de petroleo a tráves de Ormuz esta en aumento: asegura Wright

El secretario de Energia de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que el tránsito de crudo a través del estrecho de Ormuz está aumentando a pesar del bloqueo iraní, aunque advirtió de que la normalización completa de los flujos comerciales requerirá tiempo.

Durante una conferencia organizada por el centro de pensamiento Atlantic Council en Washington, Wright precisó que el movimiento de buques en la zona estratégica está creciendo “de forma significativa” pese a los más de tres meses de enfrentamiento entre EU e Irán.

Sin embargo, destacó que harán falta varios meses de estabilidad duradera para que los envíos de petróleo y de otras materias primas esenciales, como azufre, helio y lubricantes, recuperen plenamente sus niveles habituales.

“Pasarán muchos meses hasta recuperar los flujos energéticos normales”, expuso el titular de energía estadounidense.

Asimismo, consideró que el impacto de la guerra en la economía ha sido “mucho más moderado” del que se esperaba.

Petróleo de Texas baja un 3.4% tras el anuncio del aumento de tráfico en Ormuz

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 3.4% este martes, hasta los 88.2 dólares el barril, esto después del anuncio de Wright sobre el aumento del tráfico de crudo en Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, restaron 3.10 dólares respecto al cierre anterior.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin “inmediato” de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El mandatario estadounidense comentó en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en “dos o tres días”, el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

Irán afirma haber atacado con drones bases militares estadounidenses en Baréin

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó en un comunicado que lanzó un ataque con drones contra bases estadounidenses en Baréin, el respuesta a los ataques lanzados por EU.

En el escrito, recogido por la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia indicó que el objetivo de su ofensiva fue la Quinta Flota de los Estados Unidos.

Teherán advirtió de una “respuesta más severa” si continuaba lo que describieron como “agresión” estadounidense.

Anteriormente, el ministro iraní de exteriores, Abás Araqchí, afirmó que el Ejército de la República Islámica responderá a cualquier “ataque o amenaza”.

“Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta”, afirmó Araqchí en un mensaje en su cuenta de X.

Igualmente, insistió en su mensaje en señalar que Washington está “poniendo a prueba la determinación” de Teherán “pese a sus derrotas en el campo de batalla”.

“Dejen nuestra región si quieren estar a salvo”, agregó el ministro de Exteriores iraní. (Con información de EFE)