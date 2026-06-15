El país donde casi nadie tiene hijos… y quizá ya nos superó en futbol: la crisis demográfica que preocupa al mundo

Caída en la natalidad En diversos países como México y Corea del Sur se han desplomado los nacimientos. (Pexels.)

Cuando México enfrente a la selección de Corea del Sur en el Mundial 2026, muchos aficionados estarán pensando en futbol… sin embargo, detrás del equipo asiático existe una realidad que preocupa a gobiernos, economistas y demógrafos de todo el planeta: dicha nación oriental tiene una de las tasas de natalidad más bajas registradas en la historia moderna.

Durante años, el país asiático ha visto caer el número de nacimientos hasta niveles que los expertos consideran insostenibles a largo plazo. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Corea del Sur registró una tasa de fertilidad de apenas 0.72 hijos por mujer en 2023, la más baja entre los países desarrollados.

Para entender la magnitud del problema, una población necesita una tasa cercana a 2.1 hijos por mujer para mantenerse estable a lo largo del tiempo. Por debajo de ese nivel, el número de habitantes comienza a disminuir progresivamente, según la OCDE.

Aunque en 2024 y 2025 se registró una ligera recuperación hasta alcanzar alrededor de 0.75 y posteriormente 0.80 hijos por mujer, Corea del Sur sigue siendo el único país de la OCDE con una tasa inferior a un hijo por mujer.

La situación ha llevado a que muchos expertos hablen de una auténtica crisis demográfica, debido a que el problema no es únicamente que nazcan menos niños, sino que cada vez hay más adultos mayores y menos personas jóvenes para sostener el sistema económico, laboral y de pensiones.

Fiebre mundialista GUADALAJARA, JALISCO. 05JUNIO2026.- Esta tarde arribo a la ciudad la selección de Corea del Sur y se convirtió en el primer equipo en llegar a la ciudad para su compromiso en la Copa Mundial Estados Unidos, México, Canadá 2026, dicho combinado se aloja en el Hotel Westin a donde se dieron cita aficionados Coreanos así como tapatíos para presenciar su arribo. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

¿Por qué en Corea del Sur ya no quieren tener hijos?

Las razones detrás de esta caída son complejas: diversos estudios de la OCDE apuntan al elevado costo de la vivienda, las largas jornadas laborales, el precio de la educación privada y las dificultades para equilibrar la vida familiar con el desarrollo profesional.

También influye el cambio cultural: muchos jóvenes retrasan el matrimonio, mientras otros deciden no formar una familia debido a la incertidumbre económica y al aumento del costo de vida en ciudades como Seúl.

El gobierno surcoreano ha intentado revertir la tendencia mediante subsidios, apoyos económicos para padres, ampliación de guarderías y programas de fertilidad. Sin embargo, los resultados han sido limitados en comparación con la magnitud del desafío.

La preocupación es tan grande que algunos estudios proyectan que, si la tendencia se mantuviera durante décadas, la población surcoreana podría reducirse de forma significativa antes de finalizar el siglo.

Esto tendría consecuencias en el mercado laboral, el crecimiento económico y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social.

Paradójicamente, Corea del Sur es una de las economías más avanzadas del mundo. Empresas como Samsung, Hyundai y LG han convertido al país en una potencia tecnológica global, pero el éxito económico no ha evitado el desplome de los nacimientos.

Corea vs. Chequia CIUDAD DE MÉXICO. 15JUNIO2026.- Locatarios del mercado de la Merced, de la alcaldía Cuauhtémoc; miran o escuchan el encuentro del Mundial 2026, con el partido entre las selecciones de Bélgica y Grecia. Comentan que esperan. con emoción el próximo encuentro de la selección nacional de México ante su similar de Corea del Sur. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Y México... cómo va en natalidad?

México alcanzó en 2015 un momento clave en su transición demográfica al registrar una tasa de fecundidad de 2.1 hijos por mujer, el nivel considerado necesario para garantizar el reemplazo generacional.

Sin embargo, lejos de estabilizarse, la tendencia continuó a la baja.

De acuerdo con cifras del Inegi, para 2024 la fecundidad se redujo a cerca de 1.7 hijos por mujer, mientras que el número de nacimientos pasó de 2.35 millones en 2015 a apenas 1.67 millones nueve años después.

Esto representa una disminución de más de 680 mil nacimientos anuales, equivalente a una caída cercana al 29% en menos de una década.

Mientras tanto, México se prepara para enfrentar a Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026, un duelo que reunirá a dos países con realidades demográficas que cada vez resultan más similares.

El encuentro está programado para el 18 de junio y podría resultar clave para definir el futuro del Grupo A, luego de que los orientales derrotaron a República Checa en Guadalajara.

Aunque antes, en dos ediciones previas del Mundial, México goleó 3-1 a Corea, primero en Francia, luego en Rusia, en esta Copa del Mundo hay la posibilidad de que los asiáticos obtengan su revancha.

Nuestro país cada vez tiene menos niños... y, a diferencia de Corea del Sur, no se ve en el futuro próximo que vayamos a tener mejores futbolistas. Confiemos en Gilberto Mora.