México vs Corea del Sur: ¿Qué cambios perfila Javier Aguirre para el segundo partido del Mundial 2026?

Selección Mexicana El equipo mexicano hará algunos ajustes para su segundo partido de la Copa del Mundo 2026.

La Selección Mexicana se encuentra preparando su segundo partido del Mundial 2026 luego de su victoria en la inauguración ante Sudáfrica. El equipo nacional se jugará el liderato del grupo ante Corea del Sur, quien derrotó a República Checa también el 11 de junio. Ahora, ‘El Vasco’ está obligado a presentar un 11 inicial diferente luego de la expulsión de César ‘Cachorro’ Montes en el primer juego. Sin embargo, el estratega mexicano podría estar preparando otros ajustes para medirse al equipo asiático en busca de los tres puntos.

¿Qué cambios perfila Javier Aguirre para el México vs Corea del Sur?

A pesar de la victoria inicial frente a Sudáfrica, el seleccionador nacional, Javier Aguirre, habló de sus inconformidades con el desempeño del equipo en el Estadio Azteca, asegurando que el marcador debió haber sido más favorable para el cuadro tricolor debido a las expulsiones y la localía a su favor.

“No jugamos bien la primera parte, aunque pudimos haber ganado 3-0 tranquilamente y nadie hubiera dicho nada. Fuimos ampliamente superiores en la primera parte, pero el marcador no reflejó lo que fue. Todo es complicado, el segundo gol nos relajó y no fuimos verticales, pero bueno, para ser el primer partido y empezar con victoria es una conclusión buena.” señaló ‘El Vasco’ en conferencia de prensa.

Ahora, de acuerdo con reportes de medios especializados, el entrenador nacional estaría preparando tres cambios para el 11 inicial del equipo en el partido ante Corea del Sur.

El primero de ellos sería el de Edson Álvarez por César Montes. ‘El Machín’ sería el encargado de reemplazar al surgido en Rayados de Monterrey en la zaga central junto a Johan Vásquez luego de que este fuera expulsado en el segundo tiempo del encuentro. El jugador del Fenerbache ya ha jugado esta posición anteriormente, aunque suele desempeñarse como mediocampista de contención.

También, otro de los cambios que podrían ocurrir sería también en el sector defensivo con Jorge Sánchez. El titular habitual, Israel Reyes reportó algunas molestias físicas luego del partido ante Sudáfrica, razón principal por la que podría ser reemplazado con Jorge Sánchez, quien además podría ser el “antídoto” a la velocidad del equipo asiático debido a su rapidez por la banda

Finalmente, el tercer ajuste sería en el medio campo con Gilberto Mora, quien hizo historia en el Estadio Azteca al convertirse en el jugador mexicano más joven en disputar este torneo en a historia de la Selección Mexicana. El futbolista de 17 años de los Xolos de Tijuana ha sido uno de los favoritos de ‘El Vasco’ en el proceso y ya ha disputado juegos como titular en la Copa Oro.

Posible alineación de México vs Corea del Sur en el Mundial 2026

Este es el cuadro tentativo que presentaría Javier Aguirre

Portero

Raúl ‘Tala’ Rangel’

Defensas

Jorge Sánchez

Edson Álvarez

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mediocampistas

Érick Lira

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Delanteros

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

Roberto ‘Piojo’ Alvarado

De esta forma, ‘El Vasco mantendría su esquema táctico de 4-3-3 para medirse a Corea del Sur, que logró vencer a República Checa en su primer partido, jugando principalmente por el centro del campo y mostrando capacidad de triangulación para romper el orden defensivo en diferentes momentos del encuentro.