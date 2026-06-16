FBI asegura que detuvo un posible atentado con drones contra la Casa Blanca durante el UFC America 250

Ataque a la Casa Blanca Se descubrió supuesto atentado contra el evento que se llevó a cabo el domingo durante el cumpleaños de Donald Trump (EFE)

El director del FBI, Kash Patel, aseguró a través de X que un complot terrorista contra el presidente de los Estados Unidos se tenía planeado durante el evento UFC America 250, que se llevó a cabo el domingo 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca. Hay 5 sospechosos detenidos en relación al ataque.

¿Qué se celebró el domingo 14 de junio en la Casa Blanca?

El evento, UFC America 250, se llevó a cabo con la intención de conmemorar los 250 años de Estados Unidos como nación independiente, que formalmente se celebrará el 4 de julio, pero también para festejar el cumpleaños del presidente Donald Trump. La presencia del mandatario y toda su familia llevó a un incremento de seguridad alrededor de la Casa Blanca. Había alrededor de 4,300 personas en el evento.

¿Cómo fue el ataque a la Casa Blanca el 14 de junio?

Según la autoridades, el ataque se llevaría a cabo en dos partes. La primera consistía en volar drones cargados con explosivos contra estructuras adyacentes al área donde se llevaba a cabo el evento. A los asistentes asustados se les dispararía con fusiles de francotirador. La segunda fase del plan sería un asalto directo a la Casa Blanca. Las autoridades detuvieron a los supuestos atacantes antes de que pudieran ejecutar cualquier fase de su plan, por lo que el espectáculo se desarrolló sin problemas.

El director del FBI, Kash Patel, anunció la redada a través de un post de X este martes en la mañana.

«El 10 de junio, el FBI y nuestro socios de seguridad nos enteramos de una amenaza potencial al evento UFC America 250 en Washington D.C. que involucraba a individuos de fuera de la Región Nacional de la Capital —y gracias a la acción rápida del FBI, nuestros socios y el Departamento de Operación Digital, múltiples individuos están en custodia y los supuestos ataques planeados fueron detenidos a secas», escribió el director del FBI.

Aseguró que el ataque no fue «nada fuera de lo ordinario» y sólo representó una de las tareas para las que el buró de investigación está entrenado.

De acuerdo a un agente de seguridad que habló con CBS, el ataque fue descubierto gracias a la denuncia del familiar de uno de los atacantes. Esto llevó al arresto de un hombre de Ohio que poseía chats en la aplicación Signal donde se discutía el ataque. Poco después, Fox News fue el primer medio en reportar acerca de los arrestos.

Desde entonces, al menos 5 personas han sido vinculadas a la planeación del ataque. Algunos de los sospechosos habrían viajado desde Fredericksburg, Virginia. Los motivos del ataque no se han hecho oficiales, pero uno de los detenidos dijo que el objetivo era atacar a «las élites», multimillonarios y cualquiera que tuviera vínculos al Comité Estadounidense–Israelí de Asuntos Públicos.

Aunque sólo 5 personas han sido detenidas, a través de la publicación de Patel se asegura que había 23 personas discutiendo el ataque en los chats encriptados que hallaron.

En la cumbre del G7 que se llevó a cabo en Francia hoy martes 16 de junio, a Trump se le preguntó si había escuchado algo del supuesto ataque. Aseguró no haber estado enterado. «No había escuchado sobre ello, no. Pero lo vi, el ataque que vi fueron los luchadores», dijo el presidente estadounidense.