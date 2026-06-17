Tiroteo en aeropuerto de Guayaquil deja 2 heridos en medio de nueva ola de violencia en Ecuador

Aeropuerto

Al menos dos personas resultaron heridas la tarde de este miércoles tras un ataque armado registrado en el aeropuerto internacional de Guayaquil, en Ecuador, un hecho que provocó momentos de tensión entre pasajeros y trabajadores de la terminal aérea.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas locales en la salida del área de arribos internacionales. Tras las detonaciones, el aeropuerto activó sus protocolos de seguridad y restringió temporalmente sus operaciones mientras se realizaban revisiones en las instalaciones.

De acuerdo con información confirmada por la terminal aérea, las dos personas lesionadas recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladadas en ambulancias para continuar con su atención.

Videos difundidos en redes sociales muestran a dos personas tendidas sobre el suelo después del ataque, mientras usuarios y empleados del aeropuerto reaccionaban con sorpresa y preocupación ante lo ocurrido.

Como parte de las acciones posteriores al hecho, personal de seguridad logró la detención de al menos dos personas presuntamente relacionadas con el incidente.

El ataque ocurrió el mismo día en que entró en vigor un nuevo estado de excepción decretado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, debido a los altos niveles de violencia e inseguridad que afectan diversas regiones del país.

La medida tendrá una duración de 60 días y abarca las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. También incluye los municipios de La Maná, Las Naves y La Troncal.

Guayaquil, considerada la ciudad más poblada del país y una de las más afectadas por la violencia criminal, se encuentra dentro de las zonas contempladas en esta disposición.

El estado de excepción forma parte de las acciones implementadas por el gobierno ecuatoriano desde inicios de 2024, cuando Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” para reforzar el combate contra las organizaciones criminales, a las que su administración responsabiliza por el aumento de la violencia en el país.

Pese a estas medidas, Ecuador registró durante 2025 un total de 9 mil 281 asesinatos, una cifra récord que equivale a una tasa superior a 50 homicidios por cada 100 mil habitantes.