Abraham Hermosillo Álvarez: esto es lo que se sabe del presunto mexicano acusado por el FBI de planear un atentado contra la Casa Blanca

Abraham Hermosillo Álvarez El inmigrante mexicano es uno de los cinco acusados por parte del FBI de haber planeado el ataque durante el evento de UFC en la Casa Blanca.

Las autoridades federales de Estados Unidos identificaron a Abraham Hermosillo Álvarez como uno de los principales acusados en el presunto complot para perpetrar un ataque masivo durante el evento de artes marciales mixtas UFC Freedom 250, celebrado el pasado fin de semana en los jardines de la Casa Blanca. De acuerdo con documentos judiciales y comunicados oficiales, el hombre enfrenta cargos federales por conspiración para cometer asesinato y conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos.

¿Quién es Abraham Hermosillo Álvarez y cómo ayudó a planear el atentado?

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Hermosillo Álvarez tiene 31 años y residía en Omaha, Nebraska. Fue arrestado durante una operación federal realizada el 14 de junio junto con otros cuatro sospechosos detenidos en distintos estados del país. Las autoridades sostienen que los acusados planearon un ataque coordinado contra funcionarios gubernamentales y asistentes al evento de UFC utilizando drones cargados con explosivos y posteriormente francotiradores apostados en distintos puntos de Washington.

La investigación del FBI señala que Hermosillo Álvarez habría desempeñado un papel central en la organización de la trama. Documentos judiciales citados por medios estadounidenses indican que utilizaba el alias “Shepherd” en conversaciones en línea y que presuntamente dirigía la planificación operativa del ataque mediante aplicaciones de mensajería cifrada. Los investigadores afirman que proporcionó instrucciones sobre posiciones para drones, rutas de escape y posibles ubicaciones para los tiradores.

De acuerdo con la acusación federal, el plan consistía en detonar drones explosivos cerca del recinto para provocar una evacuación masiva y, posteriormente, abrir fuego contra objetivos considerados de alto valor dentro de la multitud que intentara huir. Entre los posibles blancos mencionados en los expedientes judiciales figuraban funcionarios del gobierno estadounidense y otras personalidades que asistirían al evento.

¿Qué pasó en el intento de atentado en la Casa Blanca durante UFC 250?

Las pesquisas comenzaron después de que familiares de otro de los acusados alertaran a las autoridades sobre actividades sospechosas, compras de armas y comunicaciones en línea relacionadas con posibles actos violentos. Esa información permitió al FBI iniciar una investigación que culminó con detenciones en Nebraska, Ohio, Missouri y California antes de que el supuesto plan pudiera ejecutarse.

Respecto a su situación migratoria, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) afirmaron que Hermosillo Álvarez es ciudadano mexicano. Diversos medios estadounidenses reportaron que las autoridades federales investigan además los antecedentes migratorios del acusado, aunque la documentación judicial hecha pública hasta el momento se centra en los cargos relacionados con la presunta conspiración terrorista.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades estadounidenses han señalado que al menos 23 personas podrían estar siendo examinadas por posibles vínculos con la red que presuntamente planeó el ataque. Hasta ahora, Hermosillo Álvarez y los demás detenidos enfrentan cargos federales, pero no han sido declarados culpables; por lo tanto, mantienen la presunción de inocencia mientras el proceso judicial sigue su curso.