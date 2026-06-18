Obama apela a un EU “sin reyes” en la inauguración de su biblioteca en Chicago

El expresidente Barack Obama (EFE)

El expresidente Barack Obama apeló este jueves en la inauguración de su biblioteca presidencial en Chicago a un Estados Unidos “sin reyes” (No Kings), en refetencia al movimiento de independencia del país del que se cumplen 250 años, que es también el nombre del movimiento de protesta contra Donald Trump.

“En este continente cobró vida una historia diferente: la declaración de que todos hemos sido creados iguales, y de que en los recién independizados Estados Unidos no habría reyes ni señores, ni siervos ni súbditos, sino únicamente ciudadanos”, expresó, levantando al público de sus asientos para aplaudir.

“Dado que estamos a pocas semanas del 250 aniversario de Estados Unidos, vale la pena recordar cuán radical era realmente la idea del autogobierno en 1776”, agregó Obama.

Al rememorar la lucha de los funadores revolucionarios y los valores de la democracia, el expresidente precisó que, “como nunca antes se había hecho, el éxito de este experimento no estaba garantizado”.

Asimismo, manifestó su esperanza de que “los valores compartidos que hacen posible la democracia” impregnen el centro presidencial.

Uno de esos valores, apuntó Obama, es “la convicción en la transferencia pacífica del poder tras la expresión de la voluntad popular en elecciones libres y justas, reconociendo que, en una sociedad amplia y compleja como la nuestra, ningún grupo o facción logra imponerse el 100 % de las veces”, en una velada referencia a las continuas dudas sembradas por Trump.

Obama mostró su deseo de que “este centro sirva para reafirmar cuán especial y valiosa es realmente” la democracia estadounidense y para recordar lo que podemos lograr cuando asumimos nuestras responsabilidades compartidas como ciudadanos".

El expresidente, que apareció en el escenario tomado de la mano de su esposa Michelle Obama y acompañados de sus dos hijas, Malia y Sasha, protagonizó durante el acto momentos emotivos, llegando incluso a las lágrimas.

Confesó que en Chicago encontró su propósito al fortalecer su fe y encontrar su comunidad. “Encontré amistades para toda la vida y a una chica del South Side que ha sido mi mayor bendición”, añadió.

Relató cómo la recepción de su boda se celebró a poca distancia a pie, sus hijas nacieron cerca de allí y lanzó su primera campaña para el Senado estatal de Illinois en la ciudad, destacando el vínculo que le une con Chicago.

Por ese motivo, afirmó que el Centro Presidencial que se inauguró no es solo un centro sino un “espacio de agradecimiento”.

Además, comenzó su discurso agradeciendo a los expresidentes presentes en el acto, George W. Bush, Bill Clinton y Joe Biden, especialmente a este último a quien agradeció su “firme colaboración durante ocho años”.

“Joe, empezamos como compañeros de fórmula y terminamos como familia, y no estaríamos aquí sin ustedes. Y estamos agradecidos”. (Con información de EFE)