Cuba denuncia que EU ejerce un “bloqueo total tipo militar

Cubanos esperan turno para comprar alimentos antes que se dañen por falta de electricidad (EFE)

Crisis en Cuba — El Ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este sábado que el gobierno estadounidense Donald Trump, ejerce un “bloqueo total similar a uno de tipo militar”, en alusión al asedio petrolero que puso en marcha Estados Unidos desde enero pasado y que comprende sanciones reforzadas contra empresas que mantengan negocios con el régimen de Miguel Díaz-Canel.

El canciller cubano señaló en redes sociales que EU mantiene un “plan de asfixia económica contra Cuba” que “incluye que empresas extranjeras no vendan piezas ni tecnologías para las termoeléctricas cubanas” e “impide que cualquier compañía en el mundo venda petróleo” a la isla.

Asimismo, acusó que “sanciona a CUPET”, la petrolera estatal cubana que se dedica a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla y que, según Washington, incluye activos clave que fueron “expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses”.

Donald Trump estableció el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva mediante la cual amenaza con sanciones a entidades extranjeras que operen en sectores vitales de energía, defensa, minería y servicios financieros en la nación caribeña.

PROHIBICIONES

Además, incluye la prohibición de entrada al territorio estadounidense a personas extranjeras que hayan mantenido o mantengan relaciones con entidades gubernamentales cubanas, estén implicados en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción.

Motivo de ello, la minera canadiense Sherritt, con la mayor inversión extranjera en la isla, suspendió de manera inmediata su participación directa en la extracción de níquel; y las mayores operadoras hoteleras internacionales como las españolas Meliá e Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la indonesia Archipiélago dejaron de operar instalaciones en la nación caribeña.

Sobre este punto, el ministro de Exteriores cubano dijo que el “diseño” de las medidas estadounidenses “persigue en detalle el desarrollo” de la economía de la isla y “la procedencia de todos sus fondos”.

También el canciller señaló que EU “chantajea y amenaza a los Estados que soberanamente mantienen acuerdos de cooperación con Cuba en materia de salud”, como ha ocurrido en los últimos meses con los gobiernos de Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana, y Trinidad y Tobago, que dieron por terminada su cooperación médica con la isla o reformaron sus términos, debido a la presión de EU.

APAGÓN

Por otra parte, Cuba vivió este sábado otra jornada con apenas un promedio de un par de horas con electricidad para sus 9.7 millones de habitantes, pues se prevé que el mayor apagón de la jornada deje a la vez sin suministro eléctrico al 63 % del país.

La isla atraviesa una profunda crisis energética hace dos años y agravada desde enero por el asedio petrolero de EU. El régimen de la isla reconoció que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es “crítica”.

Según la estatal Unión Eléctrica (UNE), dependiente del Ministerio de Energía y Minas, en La Habana los apagones han alcanzado las 39 horas seguidas esta semana, lo que ha avivado el descontento social y protestas pacíficas, quemas de basura en las calles y cacerolazos en varios municipios de la capital cubana.

La UNE, prevé para el horario de mayor demanda (tarde-noche) de este miércoles una capacidad de generación de 1.145 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

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