Ataques con drones en Gaza deja un muerto y 11 heridos

Franja de Gaza (EFE/ Ahmad Awad)

Una persona murió y otras once resultaron heridas tras dos ataques israelíes con drones en distintos puntos de la Franja de Gaza, de acuerdo con fuentes sanitarias locales.

Uno de los ataques ocurrió en la zona de Mawasi, en Jan Yunis, al sur del enclave, donde una persona perdió la vida y siete más resultaron heridas, según informaron fuentes médicas del Hospital Nasser.

El segundo ataque tuvo lugar en el barrio de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, donde cuatro civiles resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Al Shifa para recibir atención médica.

Además, tres civiles palestinos, dos niñas y su padre, murieron durante la madrugada tras un bombardeo contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Gaza.

En otro hecho, una mujer palestina falleció tras ser alcanzada por disparos del Ejército israelí en el norte de la Franja, mientras que un hombre murió en un ataque con misiles lanzado por un dron en la misma zona durante la madrugada.

De acuerdo con cifras oficiales citadas en el reporte, el número de fallecidos en la Franja desde el 10 de octubre pasado asciende a mil 12, junto con 3 mil 208 heridos, sin incluir los recientes casos registrados.

Asimismo, se han recuperado 784 cuerpos entre los escombros de edificios bombardeados durante ese mismo periodo.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando se registraron los ataques de Hamás en territorio israelí que dejaron alrededor de mil 200 muertos y 251 secuestrados, la cifra total de víctimas en Gaza asciende a 73 mil 23 muertos y 173 mil 316 heridos, según los mismos datos.

Con información de EFE

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