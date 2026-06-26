Condenan a 7 años de prisión a la ex primera dama de Corea del Sur por aceptar regalos a cambio de favores

Kim Keon-hee (Especial)

El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó a la esposa del expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, a siete años de prisión por aceptar regalos de lujo a cambio de favores laborales y empresariales.

La acusada, Kim Keon-hee suma a otra condena de cuatro años por manipulación bursátil y corrupción además de ser culpable de todos los cargos de aceptación de bienes, valorados en un total de 300 millones de wones (195.000 dólares), a cambio de interceder en nombramientos y negocios.

Entre los regalos que aceptó entre 2022 y 2023 por parte de empresarios, un pastor y ex altos cargos se le atribuyen un collar de Van Cleef & Arpels, un broche de Tiffany & Co. y unos pendientes de Graff entregados por el presidente de la constructora Seohee, Lee Bong-kwan, en relación con una petición de favores laborales para su yerno, aunado a un reloj Vacheron Constantin, bolsos Dior, una tortuga de oro y dos pinturas valiosas.

En el juicio, el tribunal sostuvo que Kim abusó de su posición como primera dama para perseguir intereses privados por lo que se encuentra detenida desde agosto.

En abril recibió condena a cuatro años de cárcel por manipular acciones y aceptar regalos de lujo de la Iglesia de la Unificación, y tiene pendiente otro juicio por presuntas afiliaciones masivas de miembros de la misma iglesia al Partido del Poder Popular (PPP).

Su esposo, Yoon Suk-yeol, también está en prisión tras ser condenado a cadena perpetua por su imposición fallida de la ley marcial en diciembre de 2024.