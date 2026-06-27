Rescatistas de 12 países trabajan en la “zona cero” de Venezuela en busca de más sobrevivientes

El número de víctimas mortales aumenta conforme pasan las horas en la "zona cero" de La Guaira (EFE)

Terremotos en Venezuela — Unidos con un solo objetivo, más de 1,600 rescatistas internacionales de al menos 12 países se encuentran en Venezuela coordinados con sus homólogos venezolanos y voluntarios, en la búsqueda de sobrevivientes y víctimas tras los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 que sacudieron el país el pasado, lo que ha dejado 1,430 muertos y más de 3.300 heridos.

El vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó que Venezuela recibió 17 vuelos con equipos de emergencia y anticipó la llegada de 25 vuelos adicionales en las próximas 24 horas con asistencia para las labores de rescate ante esta tragedia. “Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional”, escribió en su cuenta de la red social X.

Brigadas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, los Países Bajos, Italia, Estados Unidos y Argentina ya operan sobre el terreno en distintas zonas devastadas por estos fuertes sismos.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez señaló que otros diez países se sumarán al esfuerzo, aunque no precisó cuáles.

Rescatistas de varios paises se hermanaron para hacer frente ante esta tragedia en Venezuela (La Patilla.com)

El Gobierno venezolano restringió desde el viernes por la noche el ingreso de civiles a La Guaira, el estado más afectado por los terremotos. Pese a esa medida, miles de venezolanos participaron de forma voluntaria en las labores de rescate entre los escombros y organizaron recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira.

Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) liberó 2.5 millones de dólares para apoyar la recuperación. El papa León XIV también contribuyó con una ayuda inicial de 114,000 dólares, anunció el Vaticano.

Los dos terremotos, los más fuertes registrados en el país suramericano en más de un siglo según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), dejaron al menos a 200 personas atrapadas y dañaron o destruyeron al menos 330 edificios en todo el país, 38 hospitales y unos 25 centros comerciales, de acuerdo con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

La Crónica de Hoy 2026