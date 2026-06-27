“Fuera, fuera”, damnificados de los terremotos corren a la presidenta Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez fue expulsada de un barrio de Caracas donde damnificados le reclamaron porque su gobierno "no ha hecho nada" (Especial)

Indignación en Venezuela — Con gritos de “Fuera, fuera” y abucheos, damnificados de los dos terremotos que azotaron el pasado miércoles el estado La Guaira y en Caracas, corrieron a la presidenta encargada Delcy Rodríguez al visitar un barrio residencial en la capital del país donde varios edificios colapsaron y donde le reclamaron que “el gobierno no está haciendo nada por el pueblo”.

“Ya está bueno de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo”, le gritaron decenas de damnificados a la mandataria venezolana quien en todo momento permaneció protegida por un escudo humano de militares y fuerzas de seguridad.

“El gobierno no está haciendo nada por el pueblo”, re reiteraron en sus reclamos a la vez que le exigían que se fuera si no iba a ayudar a rescatar a quienes siguen atrapados bajo edificios e inmuebles que se vinieron abajo.

Autoridades estiman que 330 edificios colapsaron o quedaron dañados por los terremotos (EFE)

El enfado de quienes aguardaban la ayuda de sus autoridades en este momento de tragedia se desató cuando se percataron que varios militares barrían la calle para que Delcy Rodríguez pasara y también porque una maquinaria operada por elementos del ejército venezolano detuvo sus operaciones de retiro de escombros para que la presidenta venezolana pudiera pasar con su comitiva.

“Nuestros hijos tienen tres días haciendo voluntariado” y los quitaron de esta labor por la visita de Delcy Rodríguez y sólo aparecieron gente del ejército, denunció una mujer que reprobó que la mandataria solo aparece para la foto pero su gobierno no ha hecho nada.

La Crónica de Hoy 2026