Xbox despedirá a más de 3 mil empleados por restructuración: ¿Por qué tomaron esta decisión?

Xbox La compañía de videojuegos anuncia despidos masivos. (@xbox en Instagram)

El gigante de consolas Xbox anunció una restructuración de su compañía. Los cambios resultarán en el despido de más de 3,000 empleados.

Los cambios en la administración de Xbox

En febrero, el director ejecutivo Phil Spencer renunció como después de trabajar 38 años con la empresa y poco más de una década al mando. Su gestión fue polémica, debido a la falta de juegos exclusivos, la cancelación de nuevos títulos y la adquisición de estudios creativos sin planes claros sobre qué hacer con ellos.

Lo reemplazó Asha Sharma, quien trabajaba en la división de Inteligencia Artificial de Microsoft. Fue ella quien anunció los cambios que enfrentará la compañía en un comunicado difundido a través de su cuenta de X.

¿Por qué Xbox despedirá empleados?

La compañía anunció el despido de 1,600 empleados este lunes y otros 1,600 durante el transcurso del año fiscal la compañía, el cual comenzó a correr el pasado 1 de julio y concluirá el 30 de junio de 2027.

También se dice que las prioridades de la compañía se ajustarán en términos de su catálogo. Piensan invertir más en títulos que generan ganancias segura como Minecraft y Elder Scrolls. La propia CEO anunció que Mojang, el estudio detrás de Minecraft, y King, creadores de Candy Crush, ahora responderán directamente a ella. De igual manera, se comunicó que cuatro estudios —Ninja Theory, Undead Labs, Compulsion Games and Double Fine Productions— serán vendidos o regresarán a ser independientes.

De acuerdo a la publicación compartida por Sharma en X, los cambios en la estructura de la compañía responden a que el negocio de la empresa hoy en día no se encuentra “saludable”.

“Operamos en márgenes que son entre tres y diez veces más bajos que otros servicios de plataformas y publicación comparables. [...] Para crecer, le apostamos al Game Pass, servicio multiplataforma y un portafolio más amplio de contenido. Mientras que todos esos negocios han creado valor significativo, no crecieron de la manera que esperábamos. Mientras eso sucedía, nuestro negocio principal enflaqueció, y agregamos más equipos, más inversión y más tiempos, esperando un mejor resultado. Ahora, la industria se enfrenta a la crisis de hardware más severa de su historia. Debemos reiniciar Xbox”, afirmó la ejecutiva en su comunicado.

Según informa la publicación Variety, que habló con una fuente de la compañía, el cambio afectará empleados a lo largo de estudios como Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang, yXbox Game Studios. Hasta el momento y de acuerdo al propio comunicado, las maniobras corporativas no resultarán en la cancelación de títulos originales que estén planeados.

“La historia está llena de compañías que confunden longevidad por inevitabilidad”, concluyó Sharma en su comunicado. “Nosotros no seremos una de ellas”.