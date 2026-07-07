¿Está temblando más en el mundo este 2026? La UNAM explica esta percepción sobre los sismos

Sismos UNAM UNAM presenta explicación detrás de los sismos simultáneos registrados en Venezuela este 2026.

La máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfrentó la presunta teoría sobre la posibilidad de que la Tierra esté “temblando más” en tiempos modernos a través de la explicación de una profesional, quien ha ahondado en la verdadera razón detrás de la percepción pública sobre estos fenómenos naturales.

A partir de la tragedia ocurrida en los sismos de Venezuela este 2026, las especulaciones sobre un presunto incremento de temblores en la Tierra ha invadido las redes sociales, sin embargo, la universidad mexicana ha destacado la importancia de la información y prevención confiables para enfrentar este tipo de eventos naturales, por lo que recurrió a la explicación profesional de una de sus investigadoras destacadas.

UNAM explica “por qué parece que tiembla más” en los últimos años

La doctora, especialista y profesora de la Licenciatura en Geociencias de la Escuela Nacional Estudios Superiores (ENES) Morelia de la UNAM, Ericka Alinne Solano Hernández, explicó la razón detrás de la percepción pública que se ha formado en los últimos años alrededor de los movimientos naturales de la Tierra, comúnmente conocidos como sismos o temblores.

Solano Hernández compara la interacción de las placas tectónicas al comportamiento de los “corchos sobre el agua”, ya que éstas se mueven a velocidades muy lentas —de 5 a 10 centímetros al año— y, cuando se atoran lateralmente o por subducción, acumulan una energía inmensa que provoca el sismo al liberarse de forma súbita, similar a un “trapo atorado bajo una puerta que se jala con fuerza”.

Dado que las placas se mueven despacio, los eventos destructivos no ocurren todo el tiempo en el mismo lugar, sino que están repartidos por todo el mundo. Sin embargo, los últimos eventos de este fenómeno natural en Latinoamérica han creado la impresión pública de que “tiembla más” en la actualidad, a comparación de épocas pasadas.

Ante esto, la institución detalló: “Nuestro planeta está en constante movimiento y todos los días ocurren sismos”, aclarando que la percepción actual sobre un presunto incremento de temblores en la Tierra se debe a la atención mediática y la inmediatez de las noticias que suelen distorsionar la noción del público y le hace “creer que el peligro aumentó”, incluso cuando los eventos ocurren a miles de kilómetros.

¿Por qué en Venezuela tembló dos veces en cuestión de segundos?

El caso más reciente del alcance catastrófico que este evento natural puede llegar a crear, fueron los sismos simultáneos en Venezuela, de magnitud 7.2 y 7.5 que ocurrieron en un lapso de menos de 40 segundos.

“La región noroccidental de Venezuela yace en una compleja zona donde interactúan tres placas tectónicas. Se estima que el primer sismo disparó al segundo”, explicó la Dra. Solano respecto al fenómeno conocido como «doblete», señalando que el país sudamericano contaba con poca instrumentación sismológica; esta realidad complicó la tarea de Venezuela para obtener certezas inmediatas sobre la localización precisa y la fuente de cada evento.

Debido a ello, la especialista resaltó la importancia de entender el fenómeno de los temblores a través de la ciencia como una herramienta que aleja a la población del pánico y “nos acerca a una cultura de resiliencia donde la prevención salva vidas”.

¿Cuáles son las principales acciones de prevención durante un sismo?

A pesar de que la ciencia y tecnología ha evolucionado significativamente en los últimos años, aún no alcanza un nivel en el que se pueda predecir cuándo y dónde ocurrirá un sismo, por lo que la experta de la UNAM detalló una serie de acciones de prevención que los ciudadanos y ciudadanas deben preparar ante cualquier circunstancia.

Dichas acciones son: