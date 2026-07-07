Reportan avión de K2 Airways desaparecido que iba rumbo a Karachi: ¿Qué fue lo que pasó?

Vuelo pakistaní desaparecido Se buscan posibles sobrevivientes. (K2 Airlines)

Un avión de carga pakistaní ha desaparecido sobre el Océano Índico. Se ha lanzado una operación de búsqueda para encontrar la aeronave y rescatar posibles sobrevivientes.

¿Qué pasó con el vuelo de carga que desapareció?

Un avión de carga pakistaní perdió comunicación con tráfico aéreo después de reportar una falla con el sistema de navegación de la aeronave. El incidente se registró a las 16:21 UTC (10:21 hora del centro de México). Según autoridades de aviación de medio oriente, el vuelo partió de Sarja en los Emiratos Árabes Unidos, y se dirigía a Karachi en Pakistán.

El avión se habría encontrado a alrededor de 1,500 millas náuticas al oeste de la ciudad destino antes de perder comunicación.

K2 Airways #KTA1732 is reportedly missing. Preliminary ADS-B data indicate a possible crash in the sea southwest of Karachi. https://t.co/IIMDHaGTAy pic.twitter.com/KbyI5kKmh1 — Flightradar24 (@flightradar24) July 7, 2026

El modelo del avión era un Boeing 737-400 de carga perteneciente a la aerolínea pakistaní K2 Airways. Según el servicio de radar Flightradar24, entró en uso en 1997 como avión de pasajeros. Fue transformado a vehículo de carga en 2012 y adquirido por la aerolínea en 2024.

A bordo iban cinco miembros de la tripulación. De acuerdo a la información proporcionada por la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán, durante los últimos momentos en que se mantuvo contacto con la tripulación, se registró una pérdida de altura de 10,000 metros, por lo que se teoriza un posible choque.

Se han iniciado protocolos de búsqueda para encontrar la carcasa de la aeronave y sobrevivientes. Las fuerzas navales pakistanís han desplegado una nave y dos aviones para asistir con la búsqueda.