Aumentan los muertos en Venezuela a 3,811

Labores de remoción de escombros tras terremotos en Venezuela (Xaume Olleros/EFE)

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela subió este miércoles a 3,811, mientras que la de heridos se mantiene en 16,740, según el balance oficial.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, destacó en una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que 17,907 personas se encuentran sin hogar tras el doble terremoto, mientras que se mantiene la cifra de rescatados en 6,462.

Igualmente, el hermano de la mandataria chavista destacó que las autoridades han atendido a 86,794 familias y se han distribuido 9,603 mil kilogramos de comida.

El jefe del Parlamento venezolano indicó que hay 856 edificios afectados tras los terremotos, de los cuales 190 colapsaron por completo.

El legislador agregó que hay 4,388 rescatistas internacionales en el país, con 30,076 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policías nacionales, estatales, municipales, cuerpos de bomberos, Protección Civil, así como funcionarios desplegados en los campamentos transitorios.

Igualmente, reiteró que 28,992 personas se han registrado como voluntarios para ayudar en la contingencia tras el doble movimiento telúrico de 7.2 y 7.5.

Este miércoles, a dos semanas de los terremotos, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que al menos 16,686 personas están alojadas en 87 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno venezolano.