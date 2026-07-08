Trump cancela alto al fuego tras dos días de ataques cruzados con Irán

Trump cancela alto al fuego con Irán (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por finalizado este miércoles el alto al fuego con Irán, tras dos días de ataques cruzados en el estrecho de Ormuz, en el sur de Irán e instalaciones estadounidenses en el golfo Pérsico.

Tras los ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, EU respondió bombardeando la costa sur de Irán y la isla de Jarg, en una operación en la que fallecieron al menos ocho militares iraníes y un miembro de la Guardia Revolucionaria.

Irán, a su vez, reaccionó atacando bases de estadounidenses en varios países del golfo Pérsico, por lo que los norteamericanos dieron un paso más y revocaron la autorización de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales.

Trump da por culminada la tregua

Trump dijo en la cumbre de la OTAN de Ankara que da por acabado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán, asegurando que “se ha acabado” porque Irán “es basura”.

“Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían”, manifestó Trump ante la prensa al inicio de la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Alianza.

“Se están comportando muy mal (los iraníes), como lo han hecho durante 47 años. Los golpeamos duramente anoche después de que lanzaran ataques”, dijo el republicano al inicio de la reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Y en declaraciones a la prensa durante ese encuentro, amenazó con ocupar la estratégica terminal petrolera de la isla de Jarg y con destruir puentes y plantas desalinizadoras en Irán.

Más de 20 buques de guerra estadounidenses están desplegados en Oriente Medio, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

Irán denuncia los ataques y contraataca

Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una “violación clara” del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

Horas después de esas agresiones, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según recogió la agencia estatal IRNA.

EU bombardea de nuevo a Irán

La escalada continuó después de que el Centcom lanzara nuevos ataques contra Irán, con el objetivo de degradar la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en Ormuz.

El Comando aseguró en su cuenta de X que “Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de importancia vital” y enmarcó los ataques como una respuesta a esos incidentes.

Trump amenaza con una respuesta “mucho peor”

Tras estos ataques, el mandatario estadounidenses afirmó que los nuevos ataques fueron una represalia por el bombardeo iraní y advirtió que, si se repiten esas acciones, la respuesta de Washington será “mucho peor”.

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!”, publicó Trump en su red Truth Social.

El mediador Pakistán pide evitar reescalada

Por otra parte, el Gobierno de Pakistán, que ha sido el principal mediador entre ambas naciones, instó a Irán y EU a cumplir los compromisos del Memorando de Entendimiento de Islamabad y evitar una reescalada del conflicto.

Despedida a Jameneí en Irak

El ataúd de Alí Jameneí pasa entre una multitud en Irak (IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE / HANDOUT/EFE)

Asimsimo, cientos de miles de iraquíes acompañaron el féretro del líder supremo iraní Alí Jameneí, asesinado en el primer día de la guerra, a su paso por la ciudad sagrada iraquí de Nayaf, donde llegó tras cuatro días de masivos actos funerarios en Irán.

La procesión se llevó a cabo entre una grandísima multitud rigurosamente de luto, en una ciudad considerada uno de los centros neurálgicos de la doctrina religiosa chií.

Mientras, la ciudad santa de Mashad, la segunda más grande de Irán, se prepara para dar este jueves, el último adiós a Alí Jameneí, cuyo entierro allí culminará una semana de multitudinarios funerales.

Guterres pide retomar negociaciones

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, urgió a Estados Unidos e Irán a volver a las negociaciones para lograr un acuerdo de paz y a resolver las cuestiones pendientes por la vía diplomática, no por medio de agresiones.

El petróleo de Texas vuelve a subir

Entre tanto, el precio del barril del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 4.78 %, hasta 73.81 dólares el barril.

OTAN insta a Irán respetar la navegación

Los líderes de la OTAN pidieron a Irán a “respetar plenamente” la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y consideraron que ese país “no debe disponer nunca de armas nucleares” en la declaración final de su cumbre en Ankara.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó los ataques lanzados por Estados Unidos en respuesta a las agresiones iraníes, y defendió que el país americano reaccione “con firmeza”.

Por su parte, Trump insistió en que España “se portó muy mal” por no haberle respaldado en su ofensiva contra Irán y destacó la “unidad tremenda” que hubo durante la cumbre de líderes de la OTAN al respecto.