Juicio de Tyler Robinson: Erika Kirk solicita que las pruebas sean abiertas al público

Tyler Robinson Erika Kirk pide que hagan pública evidencia. (EFE y @MrsErikaKirk)

Esta semana comenzó la audiencia preliminar de Tyler Robinson, acusado de asesinar al comentarista político Charlie Kirk. La viuda del difunto, Erika Kirk, pidió durante la sesión de hoy que la evidencia contra el acusado se haga pública.

¿Cómo avanza audiencia preliminar de Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk?

El pasado lunes 6 de julio inició la audiencia del presunto asesino de Charlie Kirk, comentarista político de derecha que recibió un disparo fatal durante un evento en la Universidad del Valle de Utah en septiembre del año pasado.

La fiscalía ha presentado evidencia que incluye grabaciones de las cámaras de seguridad del campus e informes de autopsia. La defensa, por su parte, se ha encargado de llevar a cabo un interrogatorio cruzado con testigos.

La audiencia preliminar continuará durante la semana. La corte, presidida por el juez Tony Graf, determinará si existen suficientes pruebas para proceder con un juicio contra Robinson, donde se determinaría su culpabilidad y posible sentencia.

¿Se hará pública evidencia contra Tyler Robinson?

El abogado Jeffrey Neiman, representante Erika Kirk, solicitó que las pruebas se hicieran públicas. Argumentó que “durante la audiencia preliminar, la familia de Kirk estuvo en la habitación mientras se entregaba evidencia pero esta no era presentada[...] se les negó lo que su presencia debía asegurar”. Presionó a la corte a que liberara la evidencia apelando a la transparencia y a frenar teorías conspirativas y falsas narrativas que se han difundido desde del asesinato.

Este jueves 9 de julio Tony Graf determinó que de la solicitud de la fiscalía estaba justificada y anuló la objeción de la defensa. Pidió liberar los anexos 16.1, 16.2 y 16.3 Estos apartados consisten en una entrevista hecha a Lance Twiggs, compañero de cuarto y pareja sentimental del acusado, en el mes de abril. Únicamente exigió suprimir ciertas partes de la entrevista donde se revelan datos sensibles, como direcciones y números telefónicos.

En la entrevista, Twiggs dijo que Robinson “empezó a llorar un poco y dijo que deseaba no haberlo hecho” tras llegar a su vivienda, un día después del asesinato de Kirk. Robinson no entró en detalles según el entrevistado, sólo agregó que se lo confesaría a sus padres o se entregaría a las autoridades. Twiggs también comentó que aproximadamente un mes antes del homicidio le pidió a su compañero una herramienta rotativa para grabar balas, ya que supuestamente iba a cazar con su familia. Las balas que se fueron usadas en el asesinato de Kirk estaban grabadas con distintos mensajes.