Tyler Robinson confesó entre lágrimas asesinato de Charlie Kirk, según declaró un compañero de piso

Audiencia preliminar de Tyler Robinson (Spenser Heaps / POOL/EFE)

Tyler Robinson, acusado de asesinar a tiros al activista conservador Charlie Kirk en septiembre de 2025, supuestamente confesó a su compañero de piso haber hecho el disparo mortal, esto mediante un testimonio presentado este jueves en la audiencia preliminar que se desarrolla en Utah.

La Fiscalía del condado presentó un video editado del testimonio de Lance Twiggs, con quien Robinson compartía su vivienda, en la que detalló una conversación que tuvo con el acusado un día después del tiroteo, cuando mostró un compartamiento errático.

Twiggs indicó que Robinson admitió el asesinato entre lágrimas y dijo que “ojalá no lo hubiera hecho”, de acuerdo a información citada por The Salt Lake Tribune.

El compañero de piso, que afirmó que mantenía una relación sentimental con Robinson, precisó que no solían hablar de política entre ellos y que nunca había escuchado a Robinson hablar de Kirk.

Asimismo, la Fiscalía mostró mensajes de texto intercambiados entre Twiggs y Robinson, en los que este último expuso el hecho, según el rotativo.

“Simplemente le pregunté en persona si lo que había dicho la noche anterior era cierto”, agrega Twiggs en el video. “Dijo que sí, empezó a llorar un poco”.

La entrevista y los mensajes de texto del compañero de piso fueron revelados en el cuarto día de audiencias preliminares que definirán si el caso avanza a juicio.

La defensa de Robinson trató de evitar que se hicieran públicas la entrevista y la comunicación bajo el argumento de que violaba el derecho del acusado a un juicio justo y un jurado imparcial.

Pero el juez Tony Graf, a cargo del caso, dictaminó que el video y otras pruebas podían mostrarse, pero ordenó que ciertas partes de la entrevista no se exhibieran públicamente.

La Fiscalía acusó a Tyler Robinson de homicidio agravado por el tiroteo contra el activista ultraconservador en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem. En total, el joven de 22 años enfrenta siete cargos.

Hasta este jueves, el acusado no había dado su declaración oficial sobre su culpabilidad.

Desde la presentación de los cargos, la Fiscalía ha señalado que solicitará la pena de muerte contra el acusado.

Las autoridades afirman que hay pruebas forenses, incluido ADN en el gatillo del arma, y material de cámaras de seguridad que lo vinculan con el disparo mortal contra el activista conservador durante el evento universitario en Utah.