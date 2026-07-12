Al menos 13 muertos y 10 desaparecidos por incendio forestal en España

Incendio forestal en Los Gallardos, España (UME/EFE)

Un incendio forestal originado en Los Gallardos, Almeria, al sur de España, ha dejado hasta el momento 13 muertos.

La última víctima contabilizada es una mujer de las tercera edad, de 93 años de origen británico que contaba con patologías previas, así lo informaron fuentes oficiales.

La mujer fue evacuada con heridas graves y finalmente falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

Según la última actualización oficial de la Junta de Andalucía (a la que pertenece a la provincia de Almería), este deceso se suma a los doce fallecidos, en su mayoría británicos y belgas, que perdieron la vida directamente en la zona afectada por el fuego.

Salvo este caso hospitalizado, el CID subraya que aún no se puede precisar la identidad ni la nacionalidad de los otros doce fallecidos hallados en las zonas calcinadas. El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya ha obtenido el perfil genético de todos ellos, siendo la genética el único método primario de identificación viable en este momento.

Para lograr la identificación oficial, las fuerzas de seguridad trabajan en estrecha colaboración con las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido y Francia. El objetivo es obtener los perfiles de ADN de los familiares para realizar el cotejo correspondiente, un proceso que las autoridades confían en resolver en un corto periodo de tiempo.

Este órgano técnico, activado desde el pasado viernes e integrado por una Oficina Forense y agentes de Criminalística para centralizar la información, consolida el balance de una tragedia que deja además ocho heridos, cuatro de ellos ingresados graves en Sevilla.

Asimismo, el número de denuncias por desaparición en el incendio forestal se contabiliza a 10.

El Centro Integrado de Datos (CID), informó sobre el incremento de los desaparecidos tras interponerse una nueva denuncia que afecta a dos personas, y el organismo estima que a corto plazo puedan recibirse más denuncias.

La actualización de estas cifras coincide con una jornada en la que la Guardia Civil ha dado por concluidas las batidas sobre el terreno quemado sin nuevos hallazgos. En paralelo, y dentro de la recuperación de la movilidad, se ha reabierto la carretera AL-6109, aunque el instituto armado mantiene el acceso al municipio de Bédar estrictamente restringido a los familiares de los residentes.