Incendio en un bar de Bangkok deja al menos 27 muertos y 18 heridos

Bar de Bangkok, Tailandia

La madrugada del fin de semana se convirtió en una tragedia para decenas de personas que se encontraban en un bar de Bangkok, luego de que un incendio consumiera el establecimiento y dejara al menos 27 personas fallecidas y 18 más lesionadas, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades de Tailandia.

El siniestro ocurrió poco antes de la medianoche en una cervecería ubicada en Na Padprao, al norte de la capital tailandesa. Tras la movilización de los cuerpos de emergencia, alrededor de las 00:26 horas los bomberos lograron controlar las llamas, informó el canal público Thai PBS.

Horas después del incendio, el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió al lugar para conocer de primera mano la situación y confirmó que el saldo preliminar era de 27 personas sin vida, además de varios heridos que fueron trasladados a distintos hospitales.

Por su parte, el gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, detalló que entre los 18 lesionados hay al menos ocho personas que permanecen en estado grave. Mientras tanto, las autoridades continúan reuniendo información para lograr la identificación de las víctimas.

Además de investigar las causas que originaron el incendio, los equipos de inspección comenzaron a revisar las condiciones del inmueble.

De acuerdo con el gobernador de Bangkok, una primera revisión permitió detectar que la ruta de evacuación presentaba obstáculos debido a la presencia de mesas y diversos elementos decorativos dentro del establecimiento, situación que pudo haber complicado la salida de quienes se encontraban en el lugar. Las inspecciones continuarán en el interior del edificio como parte de las investigaciones oficiales.

El incendio vuelve a poner sobre la mesa los riesgos en centros nocturnos del país.

En agosto de 2022, otro incendio registrado en una discoteca de Tailandia dejó un saldo de al menos 15 personas fallecidas y 37 heridas. Tras ese hecho, el propietario del establecimiento enfrentó acusaciones por presunta negligencia y por operar el negocio sin la licencia correspondiente.

Ahora, las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido en Bangkok y determinar las condiciones en las que operaba el bar donde se registró esta nueva tragedia.