Aumentan los muertos en Venezuela a 4,490

Trabajos de rescate en edificios colapsados en Venezuela (MIGUEL GUTIÉRREZ/EFE)

Venezuela sumó este domingo otros 157 muertos por los terremotos del pasado 24 de junio, por lo que en total se contabilizan 4,490 fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16,740, según el balance oficial.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, precisó en redes sociales que 120,794 familias han sido atendidas y que hay 19,583 personas en un total de 108 campamentos transitorios habilitados, principalmente, en escuelas de Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira, la región más afectada.

Según esta actualización, hay 14 nuevos refugios temporales respecto al sábado, cuando había 94.

Asimismo, aseguró que han sido distribuidas 9,995 toneladas de alimentos y 18.5 millones de litros de agua.

Rodríguez agregó que hay 30,535 voluntarios registrados y 31,837 funcionarios de distintos organismos desplegados en el país, donde, además, ha habido 1,222 réplicas desde el 24 de junio.

Cerca de 18,000 personas perdieron sus casas, pero las autoridades creen que ese número subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños.

El Gobierno informó este fin de semana del comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque ya estima que puedan ser 25 mil.

El presidente del Parlamento venezolano anunció el sábado en una conferencia de prensa que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas “la próxima semana”, sin dar más detalles.