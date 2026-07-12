FGR inicia proceso penal contra cuñado de Inés Gómez Mont

Alejandro Álvarez Puga (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo que inició un proceso penal contra Alejandro Álvarez Puga por presunta defraudación fiscal, y precisó que continúan los trámites para extraditar desde Estados Unidos a su hermano, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y a la presentadora de televisión, Inés Gómez Mont.

En un comunicado, la Fiscalía precisó que un juez ordenó que Alejandro “N” enfrente un proceso penal por su posible participación en el delito de defraudación fiscal, luego de ser detenido en Cancún.

Asimismo, el juez dictó la medida de prisión preventiva mientras continúa la investigación del caso durante los próximos cuatro meses.

Según la FGR, el arrestado es investigado por la presunta omisión del pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal del 2016, “en prejucio al fisco federal”.

La institución indicó que este caso no guarda relación con el proceso para extraditar desde EU de Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, quienes son requeridos por la justicia federal.

Ambos son investigados por un presunto esquema de empresas fantasma utilizado para facilitar la evasión fiscal, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.

Por estos hechos, la pareja cuenta con una orden de detención por delitos de peculado o mlaversación de fondos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3 mil millones de pesos.

Respecto al empresario, la Fiscalía expuso que permanece sujeto a un procedimiento migratorio en Estados Unidos, donde fue detenido en septiembre de 2025 y posteriormente obtuvo libertad bajo fianza.

Añadió que su próxima audiencia está prevista para noviembre de 2026 y que continúa fortaleciendo la solicitud formal de extradición.

En cuanto a Gómez Mont, destacó que también mantiene vigente una solicitud de detención provisional con fines de extradición y que sigue integrado la petición formal requerida por las autoridades estadounidenses.

Acualmente, la pareja permanece en paradero desconocido y prófugos de la justicia, que emitió una ficha roja en la Interpol para lograr su arresto.