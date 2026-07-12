CFE avanza en justicia energética con obras y cobertura eléctrica en todo el país

CFE El Sistema Eléctrico Nacional cuenta con capacidad suficiente para cubrir la demanda durante el verano y continuará ampliando la infraestructura en las regiones con mayor rezago

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa impulsando su estrategia de justicia energética, enfocada en llevar electricidad a las comunidades que todavía no cuentan con acceso a la red y, al mismo tiempo, reforzar la infraestructura para garantizar un servicio más estable y confiable en todo el territorio nacional.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, informó que entre octubre de 2024 y abril de 2026 se concluyeron 17 mil 16 obras de electrificación, con una inversión de 11 mil 562 millones de pesos. Estas acciones permitieron que más de 330 mil personas, principalmente de localidades de difícil acceso, contaran con servicio eléctrico.

Actualmente, México registra una cobertura eléctrica del 99.85 por ciento. De acuerdo con la CFE, el reto ahora es atender al 0.15 por ciento restante, integrado por comunidades ubicadas en zonas serranas y alejadas, donde extender la red convencional requiere soluciones especiales.

Para este año, la empresa desarrolla 3 mil 237 nuevas obras de electrificación con una inversión cercana a mil 786 millones de pesos. Se prevé que estos trabajos beneficien a más de 75 mil habitantes, con prioridad para los pueblos originarios.

Capacidad suficiente para el verano

En materia de suministro eléctrico, la empresa informó que el Sistema Eléctrico Nacional cuenta con la capacidad necesaria para responder al incremento en la demanda durante la temporada de calor.

La CFE reportó una capacidad efectiva de generación de 62 mil 713 megawatts, cifra superior a la demanda máxima estimada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), calculada en 55 mil 600 megawatts.

La empresa también destacó una reducción en las alertas relacionadas con insuficiencia de reserva operativa.

Mientras que en 2024 se registraron 24 alertas y cuatro emergencias, durante 2025 la cifra descendió a tres alertas y, hasta ahora, en 2026 no se ha reportado ninguna.

Como parte del fortalecimiento del sistema eléctrico, la CFE informó que ha automatizado más de 4 mil 500 circuitos para detectar y aislar fallas con mayor rapidez.

Además, implementó un sistema de monitoreo para anticipar fenómenos meteorológicos y puso en operación cinco nuevas centrales de ciclo combinado, que aportan más de 3 mil megawatts adicionales al Sistema Eléctrico Nacional.

La estrategia también contempla inversiones en infraestructura de transmisión y distribución, especialmente en estados del sur y sureste del país.

La CFE busca ampliar la cobertura eléctrica y mejorar la calidad del servicio en las regiones que históricamente han presentado mayores rezagos, manteniendo como eje principal la política de justicia energética.