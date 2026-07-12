Destaca Mariela Gutiérrez el impulso a la cultura de la 4T con la Reapertura del Museo de la Grandeza Teotihuacana

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante subrayó que la Cuarta Transformación ha desmostrado su insterés en el rubro cultural con la inversión de siete millones de pesos para la reapertura del Museo de la Grandeza Teotihuacana, tras 20 años de permanecer cerrado.

La legisladora mexiquense subrayó que esto es una gran noticia para los habitantes del Valle de Teotihuacán que viven del turismo y para los que difunden la cultura de nuestros antepasados.

En entrevista en el AIFA, subrayó que el impacto económico es muy positivo para los más de 50 mil habitantes de esta zona que de manera directa o indirecta viven del turismo en hoteles, restaurantes, artesanías, como guía de turistas y prestando servicios de transporte entre otras actividades económicas.

“Como bien se dijo en la conferencia matutina de la semana pasada, una gran mayoría de bienes culturales han sido recuperados durante la Cuarta Transformación que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador (14,162 en su gestión y los otros 3,716 de 2024 a la fecha, un total de17 mil 878), acción que nunca realizaron ni PRI ni PAN”.

“En el Museo de la Grandeza Teotihuacana se pueden disfrutar 174 piezas, el 80% inéditas que nunca se habían mostrado al público”, agregó Mariela Gutiérrez: “una gran noticia para la cultura en México y claro para los sectores económicos del Valle de Teotihuacán”.

La senadora por el Estado de México felicitó los esfuerzos de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura para lograr esta recuperación y beneficiar directamente a la población del Valle de Teotihuacán.

Mariela Gutiérrez Escalante hizo un llamado a todos los mexicanos y mexicanas a que visiten Teotihuacán y a este recinto en el período vacacional que se avecina, “acudan a este museo y a todos los que hay en México, será una gran experiencia”, finalizó.