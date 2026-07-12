Realizarán simulacro en Zona Metropolitana de Guadalajara

El Gobierno del Estado de Jalisco realizará un simulacro de seguridad para eventos de alto impacto en atención a la petición de la Secretaría de la Defensa Nacional, este lunes 13 de julio a las 13:00 horas.

El simulacro contará con un amplio despliegue de elementos de las distintas corporaciones de seguridad y la participación de personal de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre distintas instituciones y evaluar su capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo.

Se hizo un llamado a la ciudadania a permanecer atenta para ceder el paso a vehículos de emergencia, y que evite la propagación de información falsa ante lo que será una actividad que llamará la atención de quienes confluyan en los puntos donde se realizará el ejercicio.

El simulacro de seguridad se desarrollará como parte de las acciones preventivas que realiza DEFENSA, para reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y mejorar los protocolos de actuación ante una emergencia.