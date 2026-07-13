Fiscalía de EU pide cadena perpetua para ‘El Mayo’ Zambada y decomiso de 15 mil millones

Juicio El Mayo Zambada, dispuesto a colaborar con la justicia de EU

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó este lunes que Ismael “El Mayo” Zambada sea condenado a cadena perpetua, al señalarlo como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y acusarlo de haber pagado millones de dólares en sobornos a distintos niveles del gobierno mexicano para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa.

La petición fue presentada mediante una moción dirigida al juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, de cara a la audiencia de sentencia programada para el próximo 20 de julio.

En el documento, los fiscales sostienen que Zambada fue cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

Fiscalía de EU acusa a ‘El Mayo’ Zambada de dirigir una red de narcotráfico y corrupción

La Fiscalía aseguró que “El Mayo” supervisó el traslado de millones de kilogramos de cocaína, fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Asimismo, señaló que el acusado dirigía una estructura integrada por sicarios armados que, presuntamente bajo sus órdenes, cometieron agresiones, actos de tortura y homicidios para favorecer los intereses del Cártel de Sinaloa.

Los fiscales también afirmaron que, bajo el control de Zambada, la organización criminal pagó “millones en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano, policía, ejército y políticos” con el objetivo de operar sin interferencias.

En la moción, la Fiscalía sostuvo que la magnitud de la corrupción, la violencia y los daños atribuidos al acusado se extendieron por México, Estados Unidos y otros países.

Fiscalía solicita decomiso de 15 mil millones de dólares

Además de la cadena perpetua, el gobierno estadounidense pidió al juez ordenar el decomiso de 15 mil millones de dólares, conforme a lo establecido en el acuerdo de declaración de culpabilidad.

La Fiscalía argumentó que esa medida corresponde a los beneficios económicos obtenidos por la organización criminal durante las actividades ilícitas atribuidas a Zambada.

Defensa pide acceso a atención médica en prisión

Por su parte, el abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, Frank Pérez, manifestó previamente su conformidad con una eventual sentencia de cadena perpetua para su cliente.

No obstante, solicitó al tribunal tomar en cuenta que Zambada se declaró culpable y que no ha obstruido a la justicia. También pidió que, en caso de ser condenado, cumpla su sentencia en un centro penitenciario donde pueda recibir la atención médica necesaria para tratar las enfermedades crónicas que padece.