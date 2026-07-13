Registro Bienestar 2026: requisitos, módulos y cómo inscribirte paso a paso

¿Hay pago de la Pensión del Bienestar hoy sábado 11 de julio de 2026? Esto es lo que deben saber los beneficiarios

La Secretaría de Bienestar abrió un nuevo periodo de incorporaciones, por lo que cientos de personas ya acuden a los módulos instalados en distintas entidades del país para iniciar su trámite.

No obstante, como en cada periodo, surgen dudas sobre cualquier parte del proceso que pueden retrasar o entorpecer el registro. Es por ello que en esta nota te dejamos los datos más importantes del registro para este programa social.

¿Quiénes pueden registrarse?

Para este nuevo periodo de incorporaciones se podrán inscribir hombres y mujeres de entre 30 y 64 años (así como menores de 0 a 64 años y adultos mayores de 65 años), y es únicamente para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud

¡Ojo! Es necesario aclarar que este registro sólo es válido para las personas que ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad.

Calendario oficial por fecha y apellido

Una característica frecuente de los registros del Bienestar es la organización mediante la inicial del primer apellido.

Con este esquema, cada día se asigna a determinadas letras, mientras que el último día suele reservarse para personas rezagadas que no pudieron acudir en la fecha originalmente prevista.

Por lo tanto, el calendario queda de la siguiente manera:

Lunes 13 de julio (Letras A, B)

Martes 14 de julio (Letra C)

Miércoles 15 de julio (Letras D, E, F)

Jueves 16 de julio (Letra G)

Viernes 17 de julio (Letras H, I, J, K, L)

Sábado 18 de julio (Rezagados)

¿Qué ocurre después del registro?

Una vez concluida la inscripción, las autoridades revisan la información presentada para verificar que se cumplan los requisitos del programa.

En caso de ser aceptado, el solicitante recibe posteriormente información sobre los siguientes pasos, que pueden incluir la entrega de una tarjeta o la notificación del inicio del apoyo, dependiendo de las reglas de operación vigentes.

¿Dónde están los módulos de atención?

La Secretaría de Bienestar mantiene un sistema para consultar la ubicación del módulo que corresponde al domicilio del solicitante, por lo que es recomendable verificar esta información antes de trasladarse.

Sin embargo, es conveniente mencionar que los horarios de atención en cada uno de ellos es de las 9:00 a las 18:00 horas y se encuentran en las siguientes ubicaciones:

Baja California: Mexicali

Mexicali Baja California Sur: La Paz

La Paz Campeche: Campeche

Campeche Colima: Colima

Colima Chiapas: Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Ciudad de México: Las 16 Alcaldías

Las 16 Alcaldías Guerrero: Chilpancingo

Chilpancingo Hidalgo: Pachuca

Pachuca Estado de México: Toluca

Toluca Michoacán: Morelia

Morelia Morelos: Cuernavaca

Cuernavaca Nayarit: Tepic

Tepic Oaxaca: Oaxaca

Oaxaca Puebla: Puebla

Puebla Quintana Roo: Chetumal

Chetumal San Luis Potosí: San Luis Potosí

San Luis Potosí Sinaloa: Culiacán

Culiacán Sonora: Hermosillo

Hermosillo Tabasco: Villahermosa

Villahermosa Tamaulipas: Cd. Victoria

Cd. Victoria Tlaxcala: Tlaxcala

Tlaxcala Veracruz: Xalapa

Xalapa Yucatán: Mérida

Mérida Zacatecas: Zacatecas

Nota: para ubicar la ubicación exacta de tu módulo con la dirección exacta puedes consultar la página: www.gob.mx/bienestar.