Distribuidor Vial del Puerto de Veracruz tiene 80 por ciento de avance y abrirá en agosto

Distribuidor vial de acceso al Puerto de Veracruz alcanza 80% de avance

La construcción del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz registra un avance del 80 por ciento y se encuentra en su etapa final, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). La obra, que representa una inversión de 820 millones de pesos, busca mejorar la movilidad en una de las zonas logísticas más importantes del país y beneficiar a más de 780 mil habitantes.

De acuerdo con la dependencia, el distribuidor vial entrará en operación durante agosto y permitirá reducir hasta 25 minutos los tiempos de traslado para quienes circulan por este importante acceso al Puerto de Veracruz.

El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer la infraestructura carretera y mejorar la conectividad en una de las principales zonas comerciales y portuarias del país.

Así será el nuevo Distribuidor Vial del Puerto de Veracruz

La obra consiste en un paso superior de dos kilómetros de longitud, integrado por dos cuerpos con dos carriles por sentido, diseñado para agilizar el flujo vehicular y facilitar el acceso al recinto portuario.

La SICT explicó que los trabajos iniciaron en julio de 2025 y se desarrollaron por etapas para mantener la circulación durante la construcción. Primero se habilitaron las laterales y posteriormente se avanzó en los carriles centrales, con el objetivo de reducir las afectaciones para los automovilistas.

SICT reporta avances en la construcción del acceso al Puerto de Veracruz

Entre los principales avances, la dependencia informó que ya concluyó el montaje de 264 trabes y el colado de las losas.

Actualmente continúan los trabajos del muro mecánicamente estabilizado, el tendido de la carpeta asfáltica en el cuerpo B y diversas obras complementarias necesarias para concluir el proyecto.

La nueva infraestructura se ubica sobre la carretera federal MEX-140, en el tramo Xalapa-Veracruz, una vía estratégica para el transporte de mercancías y pasajeros.

La obra beneficiará la movilidad y la actividad logística en Veracruz

Durante su construcción, el proyecto ha generado alrededor de 2 mil 460 empleos, contribuyendo a la actividad económica de la región.

Las autoridades señalaron que el distribuidor vial beneficiará directamente a los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo y Jamapa, donde diariamente circulan miles de vehículos.

Además de facilitar el acceso al Puerto de Veracruz, la obra permitirá una circulación más eficiente para el transporte de carga y los automovilistas particulares, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la conectividad regional.

Puerto de Veracruz fortalecerá su competitividad con nueva infraestructura

La SICT destacó que el Puerto de Veracruz es uno de los más importantes de México por el volumen de mercancías que recibe y envía hacia mercados nacionales e internacionales.

Por ello, mejorar la infraestructura vial en sus accesos contribuirá a fortalecer la competitividad logística y comercial de la región, además de ofrecer una infraestructura más moderna y segura.

Con un avance del 80 por ciento, el Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz entra en su fase final y las autoridades confían en abrirlo a la circulación en las próximas semanas, consolidándolo como una de las principales obras de infraestructura carretera del estado.