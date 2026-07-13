Beca Rita Cetina 2026 ¿Cuándo cae el próximo pago del apoyo a estudiantes?

Las madres, padres y tutores que inscribieron a sus hijos que estudian en nivel básico al programa de Beca Rita Cetina 2026 destinado a apoyar la compra de uniformes y útiles escolares siguen a la espera de conocer las fechas oficiales, para obtener este beneficio.

Esta dispersión económica correspondiente al mes de agosto de este programa no corresponde a un bimestre ordinario, sino es una ayuda económica única anual, específicamente para la compra de material escolar y uniformes, para iniciar el ciclo escolar 2026-2027.

¿Quiénes reciben la Beca Rita Cetina?

Este beneficio está dirigido a estudiantes de primaria con el fin de apoyar la economía de las familias y contribuir a la permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes en el país.

¿Cuál es el monto que recibirán los beneficiarios de la Beca Rita Cetina?

Por lo cual todos los inscritos a este beneficio recibirán un depósito de 2 mil 500 pesos destinado únicamente a la compra de artículos educativos y ropa escolar.

En caso de que la familia tenga más de un estudiante registrado en nivel básico, recibirán 5 mil pesos al año para adquirir estos insumos.

¿Cuándo cae el pago de la Beca Rita Cetina?

Si bien las autoridades informaron que la ayuda económica de este ciclo escolar 2026-2027 se entregará en el mes de agosto, aún no existe una fecha oficial.

La Secretaría anunció que el calendario oficial con las fechas correspondientes a este nuevo ciclo, será publicado durante el mes de agosto 2026, por lo que recomienda a los padres y tutores mantenerse al pendiente de los canales oficiales para conocer los nuevos plazos en los que se depositará esta ayuda.

Recuerda que los pagos de la Beca Rita Cetina se realizan a través de las tarjetas del Banco del Bienestar. Las cuales, se entregan desde el 13 de mayo hasta el 31 de julio

¿Abrirán una nueva fecha de registro para el apoyo económico de la Beca Rita Cetina?

Se espera que durante el mes de septiembre se inicie una nueva convocatoria para el registro de los alumnos que no realizaron el trámite en la primera fecha.