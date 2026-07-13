IMPI es designado como Administración encargada de la Búsqueda y del Examen Preliminar en solicitudes de patentes

IMPI

A través de un comunicado la Secretaría de Economía informo que, en el marco de las Asambleas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Asamblea de la Unión del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) aprobó por consenso de sus Estados miembros el nombramiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como Administración encargada de la Búsqueda Internacional y del Examen Preliminar Internacional (ISA/IPEA).

Bajo esta designación, los solicitantes internacionales de patentes de los Estados miembros del PCT podrán elegir al IMPI como una de las autoridades internacionales acreditadas para realizar la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional de sus solicitudes.

La secretaría señala que esta designación es una muestra del trabajo institucional realizado por el IMPI para cumplir con los estándares técnicos, operativos y de calidad establecidos por la OMPI. Para cumplir este objetivo, el instituto desarrolló los planes estratégicos necesarios, fortaleció sus capacidades técnicas e impulsó la contratación y capacitación especializada de personas examinadoras, para brindar excelencia en los servicios de búsqueda y examen internacional de patentes.

El IMPI se convierte en la vigésimo sexta Administración Internacional de Búsqueda y Examen Preliminar del sistema del PCT, además de ser la cuarta en realizar este trabajo en idioma español, junto con España, Chile y Brasil.

El Instituto reafirma su contribución al fortalecimiento del PCT, promoviendo servicios de alta calidad que favorezcan la innovación, la protección de las invenciones y el desarrollo tecnológico en México, la región y el mundo.

Esta designación ha traído para el IMPI declaraciones expresas de apoyo de todas las oficinas de la región de América Latina y el Caribe, así como de España, Corea, Canadá, Francia, China, India, Ucrania, Egipto y Australia.