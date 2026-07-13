¿Qué es la Red 764? El grupo que manipula a menores en redes y videojuegos para atacar a sus familias y mascotas

¿Qué es la Red 764? Esta organización criminal está manipulando a menores de edad mediante videojuegos y redes sociales. (Pexels.)

La organización conocida como Red 764 se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades estadounidenses por su presunta capacidad para captar a menores de edad a través de videojuegos, plataformas de mensajería y redes sociales, donde son manipulados mediante amenazas, extorsión y violencia psicológica.

Los niños y adolescentes que llegan a tener contacto con este grupo en videojuegos populares como Call of Duty o Roblox son obligados a cometer actos violentos contra sus familias o mascotas.

El FBI ha advertido que este fenómeno ha dado origen a cientos de investigaciones y representa un riesgo creciente para niños y adolescentes que pasan gran parte de su tiempo en comunidades digitales.

De acuerdo con una investigación de ABC News, el FBI mantiene cientos de casos abiertos relacionados con la Red 764 y considera que se trata de una comunidad extremista en línea que utiliza tácticas de sextorsión, coerción y abuso para controlar a sus víctimas, muchas de ellas menores de edad.

La cadena estadounidense señala que las autoridades han detectado un aumento de este tipo de delitos y han exhortado a padres y tutores a vigilar la actividad digital de sus hijos para prevenir que sean captados por estos grupos

¿Qué es la red 764?

La organización conocida como 764 es una red criminal en línea que ha sido identificada por el FBI como una de las amenazas más preocupantes para la seguridad de menores de edad en internet.

Sus integrantes utilizan plataformas de videojuegos, aplicaciones de mensajería y redes sociales para acercarse a niños y adolescentes, establecer relaciones de confianza y posteriormente someterlos a distintos tipos de manipulación y extorsión.

Videojuegos CIUDAD DE MÉXICO, 27JULIO2025.- Niños observan un videojuego en el celular, durante su asistencia a la Basílica de Guadalupe, FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

¿Cómo opera este grupo y quiénes son sus líderes?

Las investigaciones federales indican que los reclutadores buscan principalmente a menores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional.

El contacto suele comenzar mediante videojuegos en línea, Discord, Telegram o redes sociales, donde los agresores crean vínculos de amistad o incluso relaciones sentimentales falsas.

Con el paso del tiempo, recurren a amenazas, chantajes y sextorsión para controlar a las víctimas y obligarlas a realizar acciones cada vez más peligrosas, mientras obtienen material con el que continúan ejerciendo presión.

En 2025, el FBI informó en un comunicado oficial que el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo a Leonidas Varagiannis, de 21 años, y Prasan Nepal, de 20, señalados como presuntos líderes de 764 Inferno, una de las principales células de la red extremista en línea conocida como 764.

De acuerdo con la acusación del FBI, ambos dirigían una organización internacional dedicada a captar y explotar a menores de edad mediante aplicaciones de mensajería cifrada, donde presuntamente coordinaban el abuso, la manipulación psicológica y la extorsión de sus víctimas.

Según las autoridades estadounidenses, la organización operó entre 2020 y 2025 y utilizaba el material obtenido de las víctimas para reclutar nuevos integrantes y fortalecer su estructura criminal.

El FBI sostiene que la red atacaba principalmente a adolescentes en situación de vulnerabilidad y que sus líderes enfrentan cargos que podrían derivar en cadena perpetua.

No obstante, pese a la detención de ambos sujetos, aún continúa esta problemática en redes sociales y videojuegos de manipulación y extorsión de menores de edad.

Más de 450 investigaciones del FBI

El FBI informó inicialmente que mantenía más de 250 investigaciones abiertas relacionadas con esta red en sus 55 oficinas de campo.

En 2026, las autoridades señalaron que la cifra ya supera las 450 investigaciones, lo que refleja el crecimiento de este fenómeno y su expansión por distintas regiones de Estados Unidos.

¿Qué señales deben observar los padres?

El FBI recomienda prestar atención a cambios repentinos en el comportamiento de niños y adolescentes, como:

Aislamiento o cambios bruscos de personalidad.

⁠Secreto excesivo sobre su actividad en internet.

Contacto constante con personas desconocidas.

Uso de varias cuentas o aplicaciones de mensajería.

Ansiedad cuando no pueden conectarse.

Lesiones inexplicables o intentos de ocultarlas.

Amenazas o mensajes de chantaje relacionados con fotografías o videos.

¿Qué recomiendan las autoridades ante el surgmiento de la red 764?

El FBI pide a padres y tutores mantener una comunicación abierta con sus hijos sobre su actividad en internet, supervisar las plataformas donde interactúan y denunciar cualquier intento de extorsión o manipulación.

También recomienda no minimizar los riesgos de los videojuegos o chats, ya que estos espacios pueden ser utilizados por redes criminales para captar víctimas.

Menores y videojuegos CIUDAD DE MÉXICO, 25DICIEMBRE2024. Niños jugando con regalos de navidad traídos por Santa Claus. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

México va por regular redes sociales para menores de edad

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, una vez concluido el Mundial de 2026, su gobierno abrirá un debate nacional sobre la regulación del uso de redes sociales e inteligencia artificial, especialmente para proteger a niñas, niños y adolescentes.

La mandataria ha señalado que la discusión no busca prohibir las plataformas, sino establecer reglas sobre el acceso de menores, la responsabilidad de las empresas tecnológicas y los mecanismos para prevenir delitos como el acoso, la sextorsión, el reclutamiento criminal y la difusión de contenidos dañinos.

También planteó revisar las experiencias de otros países y convocar a especialistas, familias, académicos y empresas tecnológicas para construir una propuesta legislativa.