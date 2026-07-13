Muere un colombiano en Maine en un tiroteo de agentes del ICE, seis días después de que mataran a un mexicano

Terrorismo del ICE Habitantes de Maine llevan días manifestándose contra la presencia de agentes antiinmigrantes

Un inmigrante colombiano con permiso para trabajar en Estados Unidos murió este lunes en un tiroteo en el estado de Maine en el que estuvo implicado el polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE).

El incidente se produjo esta mañana en Biddeford, una ciudad al sur del estado, según informó Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal en un mensaje en Facebook.

El colombiano, de unos veinte años, se dirigía a su trabajo cuando ocurrió el tiroteo. Según activistas del estado, el joven tenía autorización para trabajar en Estados Unidos y contaba con un número de Seguro Social.

Seis muertos en lo que va de año

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota el pasado enero.

La tragedia ocurre apenas una semana después de que un agente de inmigración matara a tiros al inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante una parada de tráfico en Houston, lo que desencadenó protestas masivas y una querella formal por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum.