Sheinbaum abre la posibilidad de regular el acceso a redes de menores de edad

Regularización del uso de los dispositivos móviles y de la IA FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado, durante su conferencia de prensa matutina, que México tiene que comenzar a poner sobre la mesa la discusión en relación al acceso a las redes que tienen los menores de edad. De igual manera señaló que se debe de incluir el diálogo en torno a la regularización del uso de la inteligencia artificial.

En la misma linea, Sheinbaum señaló que ya hay otros países que han legislado el tema, por lo que la mandataria planteó la posibilidad de que su gobierno también regule el acceso que las y los niños tienen a las redes sociales, así como el uso de la inteligencia artificial.

Con antecedente de los otros países y de la mano de la reciente encíclica del Papa León XIV, la presidenta enfatizó que México no debe de esperar otro año para entrar en la discusión.

“Leí varias partes de la encíclica del Papa León XIV que habla justamente no solamente de lo que significa eso, sino también de quién controla las plataformas, porque no es un control público, es un control privado de unas cuantas personas y lo que significa el algoritmo de las plataformas”, añadió.

Asimismo, Sheinbaum declaró que el tiempo que pasan con las pantallas las y los niños, al igual que las y los jóvenes, es demasiado, y que para respaldar su argumento hay muchísimos estudios, “entonces, sí tenemos que entrar a esa discusión”.

Refiriéndose en especifico a lo común que es que los padres le den un teléfono a sus hijos con el fin de “distraerlo”, la presidenta advirtió que esto puede generar consecuencias como la adicción a las pantallas, un problema muy común en la actualidad.

En cuanto al tema de la inteligencia artificial, por otro lado, Sheinbaum señaló que tanto en las escuelas, en donde es utilizada para realizar tareas, como durante las campañas electorales, se trata de un elemento que se tiene que regularizar.

Cuando se le preguntó, que si a causa de un mal uso, se optaría por la penalización, la mandataria, en su lugar evito comentar algo en relación a la incógnita y soló dijo que reaccionar de esa manera llevaría a la discusión de la censura.

“Es una línea muy delgada”, señaló y se refirió a que ahora es muy fácil crear las tan conocidas “fake news” (noticias falsas) en las redes sociales con el apoyo de la inteligencia artificial.“ Entonces sí es importante que lo discutamos”, concluyó.