Hegseth ordena pruebas para detectar deficiencia de testosterona en los soldados

Estados Unidos Pete Hegseth arenga a las tropas de EU en la base de Guantánamo en Cuba; en su brazo, tatuado un fusil de asalto AK-47

Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos (o de Guerra, como le gusta decir) quiere soldados a su imagen y semejanza: hipermasculinos, musculosos, sin barba y nada de panza; en definitiva, que rezumen testosterona por los poros.

Para ello, el jefe del Pentágono ordenó la realización obligatoria de pruebas para detectar deficiencia de testosterona en el personal militar mayor de 30 años y así garantizar que los soldados tengan los niveles “adecuados” de la hormona masculina para un mayor rendimiento.

Aunque señaló que la terapia de reemplazo de testosterona es totalmente opcional, dijo que será recomendada a todos los uniformados “deficitarios”.

Hegseth recordó que está “científicamente comprobado que, con la edad, los niveles de testosterona suelen disminuir de forma natural” y explicó que “los militares de EU de 30 años o más se someterán a pruebas anuales como parte de su evaluación médica periódica", mientras que el resto puede optar voluntariamente por realizarse el examen.

Según aclaró, “esta iniciativa no busca mejorar artificialmente el rendimiento, sino restaurar y optimizar sus capacidades naturales, proteger su longevidad y asegurar que cuenten con la base biológica necesaria para el combate militar“.

Esta nueva ordenanza se inscribe en la cruzada de Hegseth por restaurar el “más alto estándar masculino” en un Ejército de EU con nuevos requerimientos físicos para evitar soldados “gordos” y “barbudos”.

“Ventaja más decisiva, el combatiente individual”

En un video publicado en X, el secretario indicó que si bien invierten “considerablemente” en sistemas de armas y equipamiento, la “ventaja táctica más decisiva siempre será el combatiente individual”.

“Tenemos el deber sagrado de mantener esa ventaja. Por ello, para cumplir con ese compromiso, autorizo un nuevo programa de detección de deficiencia de testosterona para nuestro personal militar, garantizando que cuenten con los niveles adecuados de esta hormona para rendir al máximo de sus capacidades", adelantó.

La testosterona es la principal hormona sexual masculina y su presencia insuficiente en el cuerpo podría causar fatiga, pérdida del apetito sexual, masa muscular y densidad ósea, además de cambios de humor, falta de concentración y tendencia a la depresión y ansiedad.

Contra la presencia de mujeres soldado

Desde su llegada al antiguo Departamento de Defensa, el extertuliano de la cadena Fox News ha recuperado el nombre de Departamento de Guerra, exigido “estándares masculinos” para las Fuerzas Armadas de EU, criticado la presencia de mujeres en el ejército y retirado el acceso a la mayoría de corresponsales al Pentágono.

Según datos del Departamento de Trabajo, solo entre el 10 % y el 15 % del más de millón de personas clasificadas como personal militar trabaja en roles de combate, con una grandísima mayoría operando en trabajos de apoyo logístico, administrativo, cuidados de salud, construcción o reparación (con información de EFE).