Moneda conmemorativa de Donald Trump: ¿Cuánto valdrá y cuándo estará en circulación en EU?

Donald Trump Departamento del Tesoro de EU anuncia moneda conmemorativa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el día de ayer una nueva moneda conmemorativa que tendrá la imagen del presidente Donald Trump grabada en ella. Entrará en circulación este año.

¿Cómo será nueva moneda de Donald Trump y cuánto valdrá?

Aunque Trump ya había prestado su nombre e imagen para la creación de divisas, con la criptomoneda $Trump que continúa generando un conflicto de intereses desde su lanzamiento, ahora también ha logrado imprimir su nombre en el cambio monetario físico que circula en el país.

La nueva moneda tiene como intención conmemorar los 250 años que cumplieron los Estados Unidos el 4 de julio. Se trata de una moneda con acabado dorado pero no hecha completamente en oro. El valor de la moneda equivaldrá a un dólar y entrará en circulación durante el otoño.

El diseño, aprobado por la Comisión de Bellas Artes elegida por el presidente, muestra al actual mandatario con vestido de traje con corbata y con una expresión seria en el rostro. Junto a él se puede leer el lema estadounidense “In God We Trust” (trad. “En Dios confiamos”). En el reverso, el tradicional gran sello del país con el águila calva tiene la frase en latín “Et pluribus, unum” (trad. “De todos, uno), con la diferencia de un “250″ en el escudo para conmemorar el aniversario. Originalmente se pensaba que se viera su figura completa con los puños cerrados sobre una mesa, pero al final se optó por sólo incluir su semblante.

El secretario de Tesorería Scott Bessent defendió la decisión en sus redes, argumentando que busca ser un símbolo de “la libertad”, el “patriotismo” y la “ fuerza de los valores americanos”. En cuanto a Trump, dijo sentirse elogiado. “Fue muy inusual, pero me sentí honrado”, comentó durante una entrevista con Fox News.

En cuanto a la legalidad del asunto, existen parámetros para que una persona viva no aparezca en los billetes, pero no hay restricciones contra hacer lo mismo con monedas. Trump sería el segundo presidente en la historia de su país en hacerlo. El primero fue Calvin Coolidge en 1926 para conmemorar 150 años como república independiente, grabando su imagen junto a la de George Washington en una moneda.

El Departamento del Tesoro también notificó en marzo que colocaría la firma de Trump en todo el nuevo papel moneda de Estados Unidos. Usualmente, las únicas firmas que aparecen en los billetes son aquellas del secretario del Tesoro y del tesorero.

Este se une a la serie de decisiones del presidente estadounidense pensadas en cimentar su legado mientras todavía continúa en el puesto. Otro ejemplo sería su intento por renombrar el Kennedy Center o bautizar flotas de buques con su nombre.