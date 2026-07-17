Contaminación en Nueva York pone en alerta el España vs Argentina: ¿Se puede posponer la final del Mundial 2026?

¿Se puede posponer la final del Mundial? | Incendios en Canadá deterioran la calidad del aire antes de la final España vs Argentina. (Angel Colmenares/EFE)

La densa nube de humo provocada por los incendios forestales en Canadá ha encendido las alarmas en Nueva York a solo dos días de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. La mala calidad del aire ha llevado a especialistas y autoridades a advertir sobre los riesgos para la salud, lo que ha despertado la posibilidad de modificar o incluso posponer el encuentro debido a estas condiciones.

Los incendios activos en territorio canadiense, sumados a una “cúpula de calor” que mantiene el humo atrapado cerca de la superficie, deterioraron la calidad del aire en gran parte del noreste de Estados Unidos. La situación ha sido especialmente notable en Nueva York, donde el cielo adquirió tonos anaranjados y una espesa bruma ha reducido la visibilidad en las calles.

Pronóstico favorece que la final se dispute con normalidad

Aunque la calidad del aire alcanzó niveles considerados perjudiciales durante las últimas horas, los especialistas prevén que las condiciones mejoren antes del fin de semana.

Todo apunta para que el sábado se esperen lluvias sobre la zona metropolitana de Nueva York, lo que ayudaría a reducir considerablemente la concentración de humo. Además, la principal masa de contaminación comenzará a desplazarse hacia el océano, impulsada por los vientos. Se espera que un frente frío cruce la región durante la madrugada del domingo, terminando de dispersar el humo restante.

Sin embargo, todavía podría observarse algo de bruma en algunos sectores de Nueva York y Nueva Jersey antes del inicio de los partidos.

La mala calidad del aire continua siendo un riesgo

A pesar de existir un pronostico favorecedor, los niveles registrados durante los últimos días continuan siendo un riesgo para toda la población. Una situación similar ocurrió en 2023, cuando una intensa nube de humo obligó a cancelar y reprogramar diversos eventos deportivos en Nueva York, entre ellos un partido de los Yankees.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también alertó sobre la gravedad de la situación.

“Cuando la calidad del aire alcanza niveles insalubres, todas las personas, no solo quienes padecen asma, enfermedades cardíacas o los adultos mayores, pueden experimentar efectos negativos en su salud”, advirtió.

Esta contaminación también representa un desafío adicional para los jugadores

Sus pulmones trabajan hasta 6 veces más que en reposo, lo que provoca que respiren un mayor volumen de aire. Si ese aire contiene partículas de humo, aumenta la exposición a contaminantes que pueden afectar el rendimiento y generar molestias respiratorias, aunque la exposición sea de corta duración.

Hasta este momento no existe ningún anuncio oficial por parte de la FIFA sobre una posible reprogramación de la final del Mundial.