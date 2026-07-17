Irán advierte que se acerca “hora cero” para atacar a fuerzas navales de EU

Ataques estadounidenses han dañado infraestructura de Irán en en Hormozgán (EFE)

Crisis en Oriente Medio — “Los estadounidenses se acercan cada vez más a la hora cero de una operación contra las unidades navales del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en las aguas de la región”, advirtió este viernes la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán.

El mando de la Armada de la Guardia Revolucionaria señaló en un comunicado publicado junto a una imagen de un portaaviones estadounidense, que “los movimientos y el equipamiento del Ejército terrorista estadounidense están bajo la vigilancia de las unidades navales de la República Islámica” y concluyó su mensaje con una breve advertencia: “Esperen...”, destacó la agencia Tasnim.

Esta amenaza se registra en medio de una nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos, con ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní y operaciones de represalia de Teherán contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio.

CERCO

La escalada comenzó el pasado sábado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el memorando de entendimiento firmado con Irán a mediados de junio debido a los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Además, Washington reimpuso el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en Ormuz dos días después de que Irán declarara de nuevo el cierre del estratégico paso marítimo. La Guardia Revolucionaria afirmó hoy en otro comunicado que mantiene el “control total” del estrecho de Ormuz y advirtió de que mientras continúen las acciones estadounidenses “ni una sola gota de petróleo o gas será exportada desde esta región”.

ATAQUES

Por otra parte, el régimen de los Ayatolás lanzó numerosos ataques militares sobre Qatar, Baréin y Kuwait en las últimas horas, como parte de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos contra Irán, recrudecida por presiones de EU.

El Ministerio de Defensa de Qatar interceptó “varios ataques contra el Estado”, que fueron reivindicados por Teherán, según comunicados de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), difundidos por la agencia Tasnim, vinculada a este cuerpo militar.

Los reportes de Irán hablan de “varias explosiones fuertes” en Qatar, incluido un ataque con misiles balísticos contra Al-Udeid, una importante base militar de Estados Unidos en Oriente Medio.

La Crónica de Hoy 2026